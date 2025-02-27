以琉璃藝術橋接東西文化 融匯永續理念 傳遞美善之光

東西方文化的交融日益深厚，亞洲美學的精髓逐漸走進美國主流市場。琉璃工房創辦藝術家楊惠姍，以近40年的藝術探索，將千年傳統的脫蠟鑄造工藝（pâte de verre）帶入現代，以藝術為媒介，串聯過去與未來、自然與人文、東方與西方。

她表示，琉璃工房致力於以可持續創新的藝術實踐回應自然與社會的需求。透過環保再生技術，將琉璃鑄造過程中的餘料轉化為全新的藝術家具咖啡 桌，使其重生於光影交錯之間。

這份對永續的承諾與琉璃工房在美國市場的發展方向相輔相成，不僅致力於將琉璃藝術融入更多人的生活，更希望透過融合文化、環保與美學的藝術，促進東西方更深層的交流。

南加州 的南海岸廣場（South Coast Plaza）是琉璃工房進駐Bloomingdale's的第一家實體藝廊，為此，楊惠姍特別親臨，見證這一美國市場的重要里程碑。此外，琉璃工房亦已全面入駐Bloomingdale's官方網路商店，讓全美消費者與藝術收藏家，皆能感受東方文化之美，將琉璃藝術的價值帶向更廣闊的舞台。

起心動念，環境永續發展的願景

極端氣候與環境變遷，使全球重新思考可持續發展的必要性。琉璃工房相信，改變始於「一念之間」。楊惠姍設計「地球—忽然遨遊五大洲」，以回收琉璃鑄口料精心打造，運用綠色生產模式，降低製造過程中的碳足跡，同時賦予廢棄材料新的生命。這不僅是對傳統工藝的致敬，更是一場對未來的承諾，讓藝術成為保護地球的行動，讓美學成為可持續發展的一部分。

透過琉璃鑄造過程中的餘料回收、再熔融、再創造，化作精緻的家具，將循環經濟的理念融入藝術創作與生活情境之中。「地球」桌子在生產過程中減少了751.8磅（341公斤）二氧化碳排放，相當於兩棵百年樟樹一年的碳吸收量。在高度依賴傳統工序的琉璃藝術領域，這是一項難能可貴的環保成就，也體現了琉璃工房不斷挑戰自我的創新精神。

楊惠姍女士分享她對琉璃藝術的願景，如何在傳統工藝與現代設計之間尋求平衡，更表達對自然環境的尊重與承諾：「琉璃來自大地，創作過程應該重視環境保護。我們將過去視為廢棄的材料重新賦予價值，讓它們再次閃耀光彩，成為連結人與環境的藝術語言。」

琉璃工房進駐Bloomingdale's——東西方文化的交匯

隨著琉璃工房持續拓展國際市場，讓美國市場的藝術鑑賞家與收藏家能夠近距離感受琉璃藝術的獨特魅力。在Bloomingdale's，這些藝術品成為一座座文化交流的橋樑，串聯東西方審美意識，讓不同文化背景的人們，透過琉璃感受光影交錯的詩意，體驗藝術所能帶來的心靈共鳴。

楊惠姍女士強調：「作為當代的藝術家，我們的目標是透過藝術創作，將東方文化的美好與當代精神傳遞給更多人，讓藝術超越地域與時代的界限，成為人與人之間最純粹的對話。我們從美國西岸到東岸拓展市場，不僅是商業版圖的擴展，更是文化交流的延續。在科技高度發展的今天，堅持傳統手工藝，探討人與美善存在的價值與貢獻，仍是我們的初心。」

楊惠姍女士是亞洲琉璃藝術的先驅。她曾是亞洲重要的電影表演藝術家，多次榮獲金馬獎和亞太影展等亞洲電影界的最高榮譽，參與拍攝了124部電影。然而，當她的影視事業達到巔峰時，她毅然決然，尋找屬於自己的創作語言，從零開始專注於琉璃藝術創作。由楊惠姍與張毅 創立的琉璃工房，秉持「以琉璃創作東方美學」的理念，獲選為「台灣百大企業品牌」，並榮獲DFAA亞洲最具影響力設計品牌殊榮。楊惠姍的作品更被全球23家頂級博物館 收藏，展現琉璃藝術在當代設計中的深遠價值。