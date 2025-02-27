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華興保險勞工稅法講座湧上百人 副檢察官呼籲店家：勇敢報警

洛杉磯訊

華興保險於27日下午舉辦2025勞工法企業雇主需知講座柔似蜜場，現場超過七位演講者輪番上陣，包括洛杉磯縣副檢察官Eugene Miyata、國稅局IRS、洛杉磯消費者和商業事務部DCBA、就業發展局EDD、洛杉磯縣警察局天普分局、誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧、資深會計師陳柏宇。話題包括勞工法今年新知、公司稅法更新、延長報稅、36號法案更新等話題，講座內容豐富，吸引超過兩百位企業雇主與公司人事高管出席。

今年面對新政府上路、洛杉磯遇山火，企業雇主需面臨各方面新挑戰，首先不容忽視的焦點，莫過於最新勞工法規、員工福利與最新稅法與災害貸款資訊。每年都擔任重要主講嘉賓的誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧說：「今年勞工法變化依舊很多，包括要求面試者是否提供駕照作為工作資格、犯罪受害者請假、最低工資調漲等等，所以每年雇主都需要更新自己的知識，避免觸法。」華興保險總裁張國興表示，雖然每年都會舉辦這類的講座，但內容每年都有很大變化，所以我們鼓勵南加州雇主年年來參加，千萬不要因為不知道或者資訊尚未更新而觸法，得不償失。除了勞工法以外，企業雇主該如何為公司省錢、節稅，也成為矚目焦點，本場講座也邀請資深會計師陳柏宇擔任稅法演講嘉賓，話題包括公司行號需要注意的2025稅法變化與更新。

現場另一個焦點是邀請到洛杉磯縣副檢察官Eugene Miyata蒞臨講解去年公投通過的36號提案，這項新法加重對盜竊累犯和芬太尼毒品持有與販運者的懲罰，例如被告已有兩次毒品或竊盜犯罪記錄，檢方就可加強嚴厲指控，包括持有特定毒品及價值低於950美元的竊盜行為，檢方都可以為其提出重罪控訴。檢方表示這項法案的通過，無疑是大大增加執法力度，因此也呼籲現場參與講座的商家與雇主，別再像過去認為報警沒用，現在這些打砸搶的嫌犯，都有可能受到更嚴厲的懲罰。另外洛杉磯消費者和商業事務部勞工平等辦公主管Elina Patatanyan也提醒雇主與人事主管，必須張貼人口販運公告於營業或公司場所以及張貼最低工資公告，遵守當地法規。

除了本場講座外，後續還有其他場次: 3/6爾灣、3/13歐文代爾，下午1:30到5點，民眾可上https://www.kcal.net/2025-ca-business-seminar/線上報名或撥打華興保險專線(626) 333-1111報名。2025年聯邦+加州勞工法海報也開放現場免費索取。

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