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加州信託銀行善用HELOC、BLOC優勢 為客戶理財

洛杉磯訊
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在當今的金融環境下，靈活運用資金對個人和企業而言至關重要。不同人生階段與業務發展階段，都可能會遇到資金需求，而房屋淨值信用貸款(HELOC)和企業循環信用貸款(BLOC)正是一種高效靈活的財務工具，能夠幫助客戶實現各種財務目標。

房屋淨值信用貸款的優勢

1. 低利率與高額度貸款：HELOC是一種以房屋淨值作為擔保的循環信用貸款，通常相較於信用卡或無擔保貸款，能提供更低的利率。此外，貸款額度根據房屋淨值計算，使房主能夠獲得較高的貸款額度，以滿足不同的資金需求。

2. 靈活提取與還款機制：與傳統房屋貸款不同，HELOC具有類似信用卡的運作方式，客戶可以根據需要提取資金，並僅需支付已使用額度的利息。這種彈性讓資金運用更有效率，避免不必要的利息支出。

3. 資金用途廣泛：可用於各種財務需求，如房屋裝修、教育支出、應急費用或投資機會。許多房主利用 HELOC進行房屋改造，提升房產價值，進而帶來更長遠的財務回報。

4. 投資房產亦可申請HELOC：HELOC不僅適用於自住房產，投資房產也有機會符合申請資格。這對於房地產投資者而言，是一項強大的財務工具，可用於翻新房產、整合債務或抓住新的投資機會。

企業循環信用貸款的優勢

1. 靈活資金支援企業成長：BLOC為企業提供即時可用的資金，特別適合短期資金需求，例如採購庫存、支付薪資或應對突發開支。企業主可以根據實際需要提取資金，並靈活還款，有效管理營運資金。

2. 減輕財務壓力，提升現金流：與固定期限貸款不同，BLOC允許企業在需要時取用資金，而無需承擔固定的月還款壓力。例如，當企業獲得大筆訂單但需要先行支付供應商時，BLOC可提供資金支援，確保業務順利運作。

3. 建立企業信用，提升未來融資能力：妥善管理BLOC並按時還款，有助於建立良好的企業信用紀錄，未來在申請更大額度貸款或其他金融產品時，更容易獲得銀行的信任與支持。

4. 支援企業投資與擴展：BLOC不僅適用於日常營運資金管理，還可用於長期投資，例如設備升級、新產品開發或市場行銷計劃，幫助企業維持競爭力並擴展業務規模。

結論：無論是個人財務管理還是企業經營，HELOC和BLOC都是靈活且高效的金融工具。合理運用這些貸款產品，不僅可以幫助應對短期資金需求，還能促進長期財務穩定與增長。然而，由於每位客戶的財務狀況各不相同，建議在申請前諮詢專業銀行顧問，以選擇最適合的財務解決方案。

加州信託銀行(California Bank & Trust)的資深銀行家劉素安（Ann Liu，見圖），擁有豐富的銀行業經驗，致力於為客戶量身打造財務規劃方案，無論是HELOC還是BLOC，都能提供專業指導，達成財務目標。

聯繫電話626- 208-3258，獲取專業的金融建議與支援。

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