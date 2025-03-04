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大華超市 母親節兒童繪畫賽4.10截止收件

洛杉磯訊
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為迎接母親節的到來與家庭共聚的美好傳統，大華超市宣佈2025年母親節兒童繪畫比賽正式啟動。今年主題定為 「和媽媽一起逛大華的溫馨時光！」，邀請全美4歲至13歲的小畫家們，用創意和畫筆描繪與媽媽在大華超市購物的歡樂回憶，4月10日截止收件。

大華超市表示，無論是一起和媽媽挑選新鮮蔬果、分享零食探索的驚喜；還是購物時洋溢的笑聲，都將成為畫紙上最動人的瞬間，歡迎孩子們用畫筆記錄與媽媽在大華的點滴，贏取豐厚獎品。

參賽者及家長於3月1日起至4月10日，可至全美大華超市門市免費領取報名表與畫紙。作品完成後，將報名表與畫作提交至門市服務臺。今年賽事分為兒童組（4至8歲）與少年組（9至13歲） 兩組，年齡計算以2025年4月10日截止收件日為準。大華超市將彙整各賽區作品並評選獲獎者，獲獎名單將於2025年4月21日以電子郵件通知，並於4月底舉辦區域頒獎典禮。所有優秀作品將於大華官網展示。

大華指出，本次比賽於南加州、北加州、德州、東岸四大賽區共設置224個獎項，每賽區每組別各有28名得獎者，獎品包括：特等獎（每組3名）各得獎盃一座及大華禮卡500元，特優獎（每組5名）各得獎盃一座及大華禮卡100元，優勝獎（每組10名）各得獎盃一座及大華禮卡50元，佳作獎（每組10名）各得獎盃一座 及大華禮卡25元。

參賽作品需為參賽者原創，不得代筆或協助完成。每人限提交一件作品，報名需提供姓名、年齡、學校、年級、聯絡方式及居住地城市及州別。參賽區域劃分為南加州賽區包括南加州、內華達州、亞利桑那州，北加州賽區包括北加州、華盛頓州、俄勒岡州，東部賽區包括紐澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻州、維吉尼亞州，以及德州賽區。所有參賽作品將作為活動紀錄留存，恕不退還。評審由專業藝術家依創意(50%)、構圖技巧(25%)、主題契合度(25%) 綜合評定。

大華超級市場2025年母親節兒童繪畫比賽活動詳情可參閱大華超市各門市海報或官網公告www.99Ranch.com，無需消費即可參加。

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