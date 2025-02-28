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Citi靈蛇花開 客戶註冊享蛇年純金禮 3/31截止

洛杉磯訊
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金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。 贈品圖示，並非實際尺寸。
金墜或胸針不包含金項鏈。所有金墜、胸針、金手鏈及金蛇擺飾均為Citi為2025年新春促銷活動獨家設計。「靈蛇花開」背面的別針為18K金。 贈品圖示，並非實際尺寸。

Citi特別推出了2025年新春促銷活動。無論是新客戶還是現有客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享Citi專為2025年精心設計的贈品。

Citi在此分享於新春期間慶祝錦囊：

•「擺」出年味：擺設祥瑞盆栽或水果裝點家中氣氛。

•「吃」出年味：吃與吉祥話相關諧音的食物，祈求來年平安順遂。

•「逛」出年味：參與社區的新年活動，可以在街頭欣賞舞龍舞獅以及其他傳統表演。

客戶在加入並完成合格銀行業務後，可以根據合格存款的金額，獲得蛇年吉祥厚禮。這些獨家禮品包括24K純金擺飾「瑞蛇守財(Fortune Keeper)」和24K純金「永恆手鍊(Eternity Bracelet)」，兩款皆由亞裔藝術家Tina Yu設計；18K金「花開富貴」金墜；24K純金「翠蛇盈金」金墜；24K純金「金蛇聚寶」金墜；24K純金「靈蛇花開」金墜/胸針；以及24K純金「福蛇抱翠」金墜，極具紀念和收藏價值。

此促銷活動於2025年3月31日截止。可親臨當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

亞裔

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