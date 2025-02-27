理財顧問唐巍嵐 講財富增長實現無憂晚年

ChFC特許理財顧問唐巍嵐Amanda Leslie，為民眾演講「財富增長與退休規劃，如何實現無憂晚年 」。(業者提供)

世界日報「2025理財稅務講座」特邀AIFG信誠國際保險 與理財，ChFC特許理財顧問唐巍嵐Amanda Leslie，為民眾用中文演講「財富增長與退休規劃，如何實現無憂晚年 」話題，講座時間9點40分。

唐巍嵐將重點介紹最大化稅務優惠的退休方案，以及應對現代人面臨的退休挑戰。還將針對許多民眾僅知基本IRA（個人退休帳戶），但對Roth IRA、更高供款上限的SEP IRA及Simple IRA等選項了解不足，她將現場分享最新政策數據、各方案差異及提款策略等關鍵資訊。

她強調，提早規畫退休不僅關乎財務安全，也關乎維持經濟獨立與個人尊嚴。 良好的退休規畫和長期護理保險可確保老年時不必依賴子女照顧，由專業護理人員滿足需求，而不將負擔轉嫁給下一代。

AIFG Insurance Marketing信誠國際保險理財，作為美國華人 社區最專業的保險理財總代理之一，代理美國數十家A+級保險公司產品，專精人壽保險、年金和退休金 計劃。為客戶及合作夥伴量身定製最專業的保險理財方案。