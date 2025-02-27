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互惠財富講座 3/1談資產分配、退休帳戶節稅

洛杉磯訊
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美國互惠财富是美國新一代華人保險理財集團，二十年如一日的不懈努力，已成為美國實力強、具規模、專業的華人保險理財集團之一。(業者提供)
美國互惠财富是美國新一代華人保險理財集團，二十年如一日的不懈努力，已成為美國實力強、具規模、專業的華人保險理財集團之一。(業者提供)

世界日報將在本週六3月1日上午9點至下午3點在世界日報四樓舉辦「2025稅務理財講座」，互惠財富資深產品專家Steven Wang將於下午1點帶來講座「個人、公司的省稅規劃及落地方案解析」。

美國互惠财富是美國新一代華人保險理財集團。自成立以來，互惠財富見證並參與了美國華人保險理財行業的起步、發展和成長，始終強調對客戶的細心服務和對經紀人的全面、專業培訓。經過二十年如一日的不懈努力，已成為美國實力強、具規模、專業的華人保險理財集團之一。

伴隨著新總統的上臺及美國經濟環境的變化，特別是在高通膨與利率走勢不明的時代，如何合法節稅、合理規劃財富、優化資產配置，成為企業主與個人財務管理中的關鍵課題。近年來，美國國稅局(IRS)加強了對高收入人群與企業的稅務監管，並推出一系列稅務改革，使得稅務籌劃成為財富管理中不可忽視的一環。

首先，對於個人而言，利用包括401k, IRA, Roth IRA等在內的退休帳戶是基礎的節稅策略之一。然而，應如何選擇合理的退休規劃，如何根據收入水平與未來稅率變化進行最優化配置等問題都是影響長期財富增值的重要因素。此外，人壽保險及年金產品在財富保全與遺產規劃中也發揮著不可忽視的作用，透過適當的產品設計，可以達到稅務遞延甚至免稅增長的效果。

詳情可至美國互惠財富集團攤位洽詢。電話877-728-8688，網址：www.skyvisionusholding.com。

保險 華人 退休

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