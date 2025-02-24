北美風雲車入圍者Kia K4 設計配備詳解

全新 2025 Kia K4 為緊湊型汽車樹立了新標準，擁有功能豐富的内飾和先進科技，并且配備渦輪增壓引擎選項，突破該等級原有的上限，強化性能與運動設計，為消費者帶來獨一無的駕駛體驗。

Kia 美國首席營運官兼執行副總裁Steven Center 表示，全新 K4 融合先進科技與卓越性能，要在競爭激烈的緊湊型轎車市場中脫穎而出，必須提供顧客超出預期的功能。

Kia行銷體驗經理Brad Mays表示，K4 提升消費者對連接性、科技與設計的期待。標配無線 Apple CarPlay 和Android Auto，並提供可選的多區段駕駛座艙顯示，近 30 吋的整合數位顯示屏，可實現周圍環境的實時畫面。其豪華選配更包括搭載超寬頻技術的Digital Key 2.0 數位鑰匙、Harman Kardon高級音響系統、前排座椅加熱與通風功能，以及大面積天窗，完美詮釋 K4 的高端定位。全新 K4 現已上市，提供五種車型：LX、LXS、EX、GT-Line 和 GT-Line Turbo，滿足消費者多樣化需求。

Kia 資深產品策略經理Young Kim表示，全新 2025 Kia K4 以其大膽的比例和前衛的設計，將其車身線條延展至四個車角，完美詮釋 Kia「對立統一」設計理念，帶來力量與動感的視覺衝擊。K4 的總長 185.4 英吋，寬度 72.8 英吋，是緊湊型轎車中最寬、占地面積最大的車型。後座乘客有同級領先的 38 英吋腿部空間確保長途旅程的舒適性。標配的垂直 LED 頭尾燈靈感來自旗艦車型 EV9，透過前後燈組的光影設計勾勒出醒目的銳利輪廓。C柱上的隱藏式後門把手進一步強調了 K4 的掀背比例，吸引目光至后掠式的車窗設計。14.6 立方英尺的傳統行李廂則提供了優秀的實用性。

K4 GT-Line 有獨特的前後保險 杠造型配以亮黑色細節，絲光鍍鉻車窗飾條，18 英吋黑色/拉絲合金輪圈，以及亮黑色後視鏡蓋、窗框和側裙。GT-Line Turbo 車型更加入了立方體式 LED 投射頭燈、LED 霧燈，以及全亮黑 18 英吋合金輪圈，進一步彰顯運動氣息。

K4 內飾提供多種顏色選擇，GT-Line Turbo 則標配黑瑪瑙與米白色合成皮內飾。K4 GT-Line 及以上車型標配加熱前排座椅，提供紅色內飾套件增添運動氣息，並提供選配的通風座椅與駕駛座記憶功能。GT-Line 車型還擁有專屬的三輻式方向盤，進一步提升駕駛體驗。

全新 2025 Kia K4 駕駛區域的核心是標配的一體化數位儀表系統，這是緊湊型轎車市場中的首次亮相。全新的聯網汽車導航駕駛艙(ccNC) 操作系統，首次應用於旗艦車型 EV9，具備 OTA 遠程更新功能，投射在近 30 吋的整合數位顯示屏。常用功能可通過屏幕滑動快速訪問。K4標配無線Apple CarPlay 和 Android Auto。

在 GT-Line 和 GT-Line Turbo 車型中，車主可選配 myQ 智能車庫功能，通過車內觸控螢幕遠程控制車庫門，還可利用地理圍欄技術自動在靠近或離開住所時開啟或關閉車庫門，進一步提升便利性。

可選配的 Digital Key 2.0 數位鑰匙，允許車主使用Apple 或 Samsung 智能設備，或 NFC 智能卡作為虛擬車鑰匙，實現車輛解鎖、上鎖與駕駛功能，還可簡訊將虛擬鑰匙分享給親友。透過 Kia Connect Store 的數位功能和服務，車輛還可進行遠程更新。

Kia Connect 配備的語音助手提供了簡便的操作方式，只需說「Hey Kia」，便可控制空調、音響等功能。Kia 正致力於利用生成式 AI 技術進一步強化 Kia Assistant，使其能提供更多資訊，如股票行情、體育競技、使用手冊內容、當地景點等，並以更具對話性的方式與駕駛者進行互動。

前輪驅動的全新 K4 提供兩種動力選擇：一款 2.0 升自然吸氣 4 缸引擎，與一款 1.6 升渦輪增壓 4 缸引擎。標配的 2.0 升引擎可輸出 147 匹馬力與 132 磅尺的扭矩，搭配智能變速系統 (IVT)，提供順暢的駕駛體驗。

可選的 1.6 升渦輪增壓引擎則提供 190 匹馬力與 195 磅尺的扭矩，並與 8 速自動變速箱相匹配，提供更強的動力和更迅速的加速反應。K4 GT-Line Turbo 車型不僅在低速行駛時動力平穩，還能快速響應駕駛指令，帶來富有樂趣的駕駛體驗。GT-Line 和 GT-Line Turbo 車型專屬配備多連桿後懸掛系統，這不僅增強了車輛的側向剛性，也提升了駕駛的舒適性和運動感。

K4 在降低噪音、振動方面也下足功夫，選配的隔音擋風玻璃及配備 18 吋輪圈的車型，搭載專為減少噪音設計的隔音輪胎，讓車內空間更加寧靜。

K4 精心改進並擴展了標準與可選的先進駕駛輔助系統（ADAS），這是 Kia 全力承諾提升駕駛信心的核心部分。此外，K4 還新增了標配的後排側方氣囊，總共配置了 8 顆氣囊。

K4 配備了最新的 Kia ADAS 系統，包括標配的智能速度限制輔助系統 (ISLA) 、車道保持輔助系統 (LKA) 以及智能巡航控制系統，盲點碰撞警示系統 (BCW) 和後方交叉交通警示系統 (RCTA)這些系統都能提升駕駛者的駕駛安全性。

在K4 可選的駕駛輔助技術中，最核心的是前方避撞系統 1.5 (FCA-1.5)22，該系統可在特定情況下幫助檢測 並防止碰撞，並能在駕駛時檢測到前方的車輛、行人和自行車 (FCA-CPC)，以及在交叉路口左轉時檢測駛來車輛 (FCA-JT)。此外，方向盤的觸覺警示能給駕駛者提供額外的提醒。

作爲K4 GT-Line Turbo 車型的可選配系統，前碰撞避免系統 (FCA-2) 增加了更多功能，能檢測交叉路口的過路車輛 (FCA-JC)。當系統在超車或變道過程中偵測到前方來車時，FCA-2 還會提供一定程度的刹車和/或轉向輔助，幫助減輕碰撞的風險或衝擊。此外，K4 的閃避轉向輔助系統 (Evasive Steering Assist)可幫助減少與前方障礙物、行人或其他車輛的碰撞風險，並在某些情況下提供警告，若車道上有足夠空間避開碰撞，則可輔助駕駛者進行轉向。通過視覺和聽覺警告以及自動刹車 (FCA-DO)，前碰撞避免系統 (FCA) 旨在特定情況下幫助避免與迎面而來車輛的碰撞。可選的高速公路駕駛輔助 2 (HDA-2) 系統是一項駕駛便利系統，能幫助駕駛者保持與前車的預定距離，並在特定高速公路上幫助車輛保持在車道內。

GT-Line 車型還可選配盲點碰撞避免輔助系統 (FCA-BCA) 和盲點視覺監控系統 (BVM)，這些系統可幫助檢測從後方及相鄰車道接近的車輛。在多種情況下，系統還能啟動刹車，幫助避免潛在的碰撞。可選的環景監控系統 (SVM) 旨在提供 360 度的全景視圖，尤其在倒車與停車時，利用車輛周圍的攝影機提供即時畫面。可選的停車距離警示系統 (PDW) 則能為前方、側方與倒車停車操作提供 360 度的感應輔助。

全新 K4 現已上市，並享有 Kia 美國提供的 10 年/10萬英里的有限動力傳動系統質保。