華美假期高加索春季團 全程五星級

高加索一個神秘的國度現在對外開放旅遊了。許多旅遊達人懷著好奇的心情躍躍欲試去那裡探索。

高加索有什麼奇特美景值得那麼多人嚮往呢？高加索包含三個國家，阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞。位置在土耳其 的北面俄羅斯 的東南面。物產豐富眾多世界文化遺產保存完好。這裡被譽為上帝的後花園，諾亞方舟停靠地也選擇了這裡。

建議最好參團出行，因為當地人不講英文，風土人情也和美國不同。3月開始第一團2天內爆滿。現在推出4月30日出發團，天氣更舒適，景色更優美。含全程機票 、4-5星酒店、餐食、門票等全程17天只要1999元加稅，機票還可延期回來探親訪友。240小時免簽中國暢行／高加索電子簽便捷入境。說走就走，無需繁瑣手續，輕鬆開啟高加索夢幻之旅。席位有限，華美假期626-340-4300，626-320-3281 Angela Zhao。

為什麼選擇高加索春季團？五月正值春意盎然，高加索五彩斑斕的自然美景盡收眼底，氣候清爽宜人，是一年中最適合旅遊的季節。可以探訪多處世界文化遺產、迪裏巴巴陵的神秘傳說、格加爾德修道院與姆茨赫塔教堂的古老文化、高加索的明鏡-塞凡湖、湖面倒映著白雲與雪峰，湖水湛藍如寶石，雪山環繞的湖景宛如童話世界。

全面升級住宿體驗，全程入住五星級或當地頂級酒店，舒適加倍。品嚐當地特色美食，讓味蕾盡享異國風味。全程自願消費，無強制要求。

免費增值服務，超值體驗：贈送纜車票、贈送西湖遊船、免費托運一件行李、直飛航班特權，前10名報名者可享直飛中國航班，便捷省心。贈送半天上海自由活動，訪親探友，盡享便利。

此行程先到上海報到，政府安排古風江南豪華遊6天後乘飛機前往「高加索」。在上海入住上海浦東CBD核心地標，五星品牌酒店；全面升級餐飲特色餐，拒絕普通團隊餐廳，全面享受優質社會餐廳的美食及服務。