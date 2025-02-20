大莊家賭場度假村「The Cove」豪華水上樂園2/24春季重開

「大莊家賭場度假村」擁有4.5英畝的豪華水上樂園。

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino) 在春假來臨前，為賓客傾情打造悠享玩樂、暢意清涼的「The Cove」豪華水上樂園於2月24日（週一）起重新向公眾開放。「The Cove」豪華綜合性泳池佔地面積達4.5英畝，是美國境內規模最大的度假村式組合泳池之一，賓客來此可盡情享受加州 海岸陽光。二月下旬至五月下旬泳池開放時間為上午9時至下午5時。

「The Cove」是美國境內規模最大的度假村式組合泳池之一。

來自美國及世界各地的游泳愛好者，今年千萬別錯過前來深度體驗「The Cove」這一佔地面積達五座橄欖球場的花園綠洲式泳池樂園。喜愛陽光、泳池、水上滑梯及池畔小屋的賓客即使不在「大莊家」酒店下榻，亦可選擇購買單日入場券及享受池畔小屋及日間休息床的租賃服務。

「The Cove」豪華水上樂園於2月24日（週一）起重新開放。

「大莊家」酒店賓客在住宿期間每天均享有「The Cove」免費入場優惠，豪華客房賓客可獲四張入場券，套房賓客可獲六張入場券。此外，入住「大莊家RV房車渡假村」及「Temecula Creek Inn」的賓客可享特惠入場券票價每人$35。

「The Cove」 水中座椅

非「大莊家」酒店的賓客，單日入場券票價為每人$55，可於每天中午11時起在「The Cove」入場登記處購買。一般遊客可上官網 Pechanga.com/indulge/the-cove 或電 (888) 732-4264提前預訂池畔小屋及日間休息床。

「The Cove」供應有十款時尚特調雞尾酒。

在偌大規模的「The Cove」水上樂園裡，遊客可盡情享用四座豪華泳池、兩處水療中心、兩座趣味旋轉水上滑梯、27個清涼池畔小屋、6張環繞主泳池的超大型日間休息床、以及擁有18張水中座椅及「Baja ledges」日光浴曬台的池濱酒吧。 其中，主泳池佔地面積達7500平方呎，配有專屬池濱酒吧提供最新鮮精緻的時尚池畔手調飲品。全家樂泳池區包含環繞整個區域的六間池畔小屋及兩座通入泳池深水區的旋轉水上滑梯，泳池面積達4,358平方呎。主泳池限年滿21週歲者入場。

「The Cove」專屬的兩間酒吧供應有十款時尚特調雞尾酒、五款各具風味的瑪格麗特酒及更多受歡迎的傳統經典款特飲。場內專屬侍應生提供貼心周到的池畔餐點點單服務，包括有漢堡、薯條、墨西哥 玉米脆片、雞翅、新鮮蔬菜沙拉及三明治，以及精美雪糕及新鮮水果。

「大莊家賭場度假村」及豪華水上樂園，夜景迷人。

大莊家表示，「The Cove」自2019年正式運營以來，其綜合性水上樂園以花園綠洲般的生態氛圍吸引了無數賓客到此舉辦生日聚會、新娘送禮會；或專程前來享受南加 州海岸陽光的各地旅人。 此外，「The Cove」還為賓客貼心準備了多座時尚篝火爐，可隨時圍坐休憩品味清涼特飲。泳池區內還設有男、女賓衣帽櫃及更衣室，步行可達「Coveside Grill」池邊燒烤餐廳，另亦提供個性化專屬服務的豪華池畔小屋，還有佔地達26140平方呎的大型露天綠茵草坪可供舉辦各類私人活動及聚會。

大莊家賭場度假村被「康泰納仕旅行者」讀者評選為全美最佳賭場度假村，並被「新聞周刊」評選為拉斯維加斯以外最佳賭場，地址是 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，距洛杉磯 約1個半小時車程。有關「The Cove」詳情可登錄官網 Pechanga.com/indulge/the-cove 或電免費專線 (951) 770-8457。