我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

Oh kim's Dental金氏牙科 植牙穩固耐用推全包價

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

Oh kim's Dental金氏牙科，推出植牙全包價2500元，包牙冠、骨粉，該優惠推出後，廣受歡迎，想要植牙的人士且不可錯過此機會，優惠隨時截止。

人工植牙好處多，讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的，為現代科技的一大貢獻。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。如果健康允許，建議種植牙，植牙因置入人工牙根，穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

Oh Kim's Dental是最早進入華人社區的植牙中心，成功案例近4萬多例。診所環境好，設備先進（見圖），CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE，3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。

金氏牙科由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師及多名醫師駐診，金院長有20多年豐富的臨床經驗，美國主流及韓國社區公認植牙醫師、美國植牙學會會員、美國牙醫學會會員、加州牙醫學會會員。

該診所接受各種PPO保險，還提供12個月免利息付款計劃。診所中文諮詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar, CA。

加州 保險 華人

上一則

天普市最佳警員 年處理逾700多起報警電話、逮150嫌犯

下一則

梅南德斯兄弟弒親案 洛杉磯縣檢察長拒重審

延伸閱讀

長島溫馨牙科新春優惠無保險者 X光檢查50元 植牙者贈送免費3D攝影

長島溫馨牙科新春優惠無保險者 X光檢查50元 植牙者贈送免費3D攝影
金博士牙科一站式治療 專精搶救失敗植牙

金博士牙科一站式治療 專精搶救失敗植牙
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
妳的媽媽是牙醫

妳的媽媽是牙醫
林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
Oh Kim's Dental 植牙限時優惠全包價2500元

Oh Kim's Dental 植牙限時優惠全包價2500元

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財