我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

玫瑰崗華園生命會館 完善規劃追思禮儀不留憾

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

60號公路與605號公路交界處的玫瑰崗紀念公園，是具有百年歷史的北美紀念公園，大門入口右轉的華園生命會館（見圖），是玫瑰崗繼天空玫瑰禮堂(SkyRose Chapel)紀念禮堂(Memorial Chapel)等一系列知名設計後，又一座地標性的建築。

華園生命會館佔地約14,000平方英尺，有兩間現代化的禮堂，莊嚴明亮卻不失溫馨，可以配合不同信仰與習俗， 進行追思禮儀的佈置，獨立專屬的廚房、餐廳、花園中庭和歐式壁爐，讓家屬有一個隱私與安心的場所，平復心情和接待來弔唁的親友。

2021年初華園生命會館正式啟用，在疫情最嚴重的時刻投入社區的服務，協助需要的家庭。配合防疫措施，華園生命會館還採用視訊直播的方式，讓遠在國外或無法到場的親屬與友人，透過視訊參與追悼，不因疫情留下遺憾。

華園生命會館提供完善的生前規劃，禮儀服務以及土葬或火葬的安排。專業的中文服務團隊，是家屬在悲傷時刻友善與堅定的支援，華園生命會館提供溫馨與貼心的服務，讓最後追思告別的時刻，圓融圓滿。

華園生命會館服務專線888-688-1068。

疫情 防疫

上一則

洛城母女開車遭路怒 女持鐵錘猛砸擋風玻璃

下一則

人與事／簡清秀熱愛手工編織 鼓勵長者學習：健腦健心

延伸閱讀

在巴塞隆納過情人節(上)

在巴塞隆納過情人節(上)
生活／第35年看玫瑰花車遊行

生活／第35年看玫瑰花車遊行
永不凋零的玫瑰

永不凋零的玫瑰
世界日報聖蓋博燈會/玫瑰崗紀念公園華園生命會館 中文服務 追思圓融圓滿

世界日報聖蓋博燈會/玫瑰崗紀念公園華園生命會館 中文服務 追思圓融圓滿
「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英
五月天冠佑女兒小玫瑰離開台灣 阿信吐真心話

五月天冠佑女兒小玫瑰離開台灣 阿信吐真心話

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財