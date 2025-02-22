玫瑰崗華園生命會館 完善規劃追思禮儀不留憾

60號公路與605號公路交界處的玫瑰崗紀念公園，是具有百年歷史的北美紀念公園，大門入口右轉的華園生命會館（見圖），是玫瑰崗繼天空玫瑰禮堂(SkyRose Chapel)紀念禮堂(Memorial Chapel)等一系列知名設計後，又一座地標性的建築。

華園生命會館佔地約14,000平方英尺，有兩間現代化的禮堂，莊嚴明亮卻不失溫馨，可以配合不同信仰與習俗， 進行追思禮儀的佈置，獨立專屬的廚房、餐廳、花園中庭和歐式壁爐，讓家屬有一個隱私與安心的場所，平復心情和接待來弔唁的親友。

2021年初華園生命會館正式啟用，在疫情 最嚴重的時刻投入社區的服務，協助需要的家庭。配合防疫 措施，華園生命會館還採用視訊直播的方式，讓遠在國外或無法到場的親屬與友人，透過視訊參與追悼，不因疫情留下遺憾。

華園生命會館提供完善的生前規劃，禮儀服務以及土葬或火葬的安排。專業的中文服務團隊，是家屬在悲傷時刻友善與堅定的支援，華園生命會館提供溫馨與貼心的服務，讓最後追思告別的時刻，圓融圓滿。

華園生命會館服務專線888-688-1068。