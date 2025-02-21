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極品假期  全包服務維京河輪限時大促銷

洛杉磯訊
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不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的；極品假期本季推出全包式—Viking河輪特惠在2/28/2025前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受歐洲來回機票、送每房250元折扣、送每房高達1000元船上零用金、每人訂金25元的多重優惠（有條件限制）。

Viking維京河流全包式服務，從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機，樂享整段旅程。是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選五個2025年河輪行程（基本房）：11/20浪漫多瑙河8天，造訪3國：匈牙利、奧地利、德國；布達佩斯至雷根斯堡，每人3198元起。11/9萊茵河8天，造訪4國：荷蘭、德國、法國、瑞士；阿姆斯特丹至巴賽爾，每人2998元起。7/20法國里昂普羅旺斯8天，亞維儂至里昂，每人3998元起。7/9城市之光12天，造訪4國：捷克、德國、法國；布拉格至巴黎，每人4698元起。11/17巴黎至瑞士12天，造訪4國：法國、奧地利、德國、瑞士；巴黎至蘇黎士，每人4398元起。11/12大歐洲15天，造訪4國：匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5099元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期可去電洽詢。促銷至2025年2月28日 。 船位有限，動作要快。

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊連絡遊輪專家極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688。

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