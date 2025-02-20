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鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險

羅蘭崗訊
鄔西普醫師擁有美國內科專家文憑，醫學、藥學博士，20多年臨床經驗。(業者提供)
鄔西普醫師擁有美國內科專家文憑，醫學、藥學博士，20多年臨床經驗。(業者提供)

流感季節在加州正暴增至數年來未曾見過的嚴重程度，儘管原因尚不完全清楚。根據加州最新呼吸道病毒監測數據，截至1月25日，加州實驗室的流感樣本檢測陽性率達26%，明顯高於前四個季節峰值，並且仍正在呈現上升趨勢。鄔西普醫師呼籲大家，建議年長者及民眾，善用流感疫苗及肺炎疫苗。

鄔西普醫師擁有美國內科專家文憑，醫學、藥學博士，20多年臨床經驗，仁愛醫療集團惠提爾醫院及奇諾醫院主治醫師，Montclair醫院主治醫師、Montclair緊急門診中心主治醫師，也是加聯泰平醫療網主治醫師。

鄔西普醫師提醒民眾身體健康很重要，如果身體有任何不舒服一定要看醫生，尤其是心臟家族史、肝病、慢性病的患者要定期回診。

鄔西普醫師談腦膜炎，尤其是細菌性腦膜炎比較急性嚴重，會導致大腦的損壞，甚至死亡。病毒性腦膜炎比較多見，病情也比較輕，如小兒麻痺、流感病毒、三腺病毒、麻疹病毒等都有可能導致腦膜炎，建議小孩接受注射疫苗。

鄔西普醫師上海醫科大學博士學位，美國長春藤盟校康乃爾醫學院博士學位。曾任舊金山凱撒醫學中心內科主治醫師，德州M.D.Anderson癌症中心研究，發表過癌症論文十餘篇。

鄔西普醫師主治家庭科、內科、一般外科。對於高血壓、心臟病、胃腸道疾病、糖尿病、高膽固醇、上呼吸道感染、急慢性疼痛有著豐富的臨床經驗。提供預防疫苗、所有種類的血液尿液測試等。

該診所接受各大保險公司保險，無保險的病人還提供現金折扣。預約電話626- 912-4147。診所位羅蘭岡醫療大樓，地址19115 E. Colima Rd, Suite 202, Rowland Hts. CA。

流感疫苗 加州 保險

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