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本周六聖蓋博希爾頓酒店，省稅延稅財富增長，退休規劃講座

洛杉磯訊
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2025年八大退休計劃，最新資訊，幫助大家省稅，延稅增長財富，公益講座，將於本周六 (22日)，下午 1點，在聖蓋博希爾頓酒店舉行。由公司退休計劃專家及註册財務规劃師原建成（Kenneth Yuen），全程以中文演講。

本次講座內容主要在協助雇主和個人在這稅季制定最佳退休計畫策略，無論你是企業雇主、自僱者還是在計劃退休人士，本次講座都將為大家提供有關各種退休計劃選項和稅收優惠的寶貴見解。

擁有26年以上退休計劃專家及註册財務规劃師原建成(Ken)，還會在現場提供個人財務咨詢, 若大家對自已现有的理財帳户有任何問題, 也可直接提拱文件向Ken查詢。籍著這講座, 希望能給所有商家及個人，對成立不同省稅帳户401K, IRA, Roth IRA等的税務優惠有更多認識。

瞭解自身資產，掌控稅負，整合資產實現減稅，提早準備退休計畫。選擇正確的退休計畫如401(k)、Pension, IRA、SEP、SIMPLE 等；透過開設退休帳戶獲得最大的稅收優惠，成功的規劃退休策略。該講座訊息，適合企業雇主，自雇人士，上班族，高薪人士。

報名參加講座可簡訊註冊：626-430-1288，電子郵件註冊：[email protected]，電話報名909-510-8443 。

活動現場提供茶點及鮑魚禮盒抽奖，地址225 W. Valley Blvd, San Gabriel.CA 91776，期待大家的光臨！

退休 聖蓋博 401K 401(k)

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