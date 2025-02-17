法訊║僱主留意！加州2025企業勞工訴訟常見13大原因！

加州 擁有全美最複雜的勞工 法規，隨著勞工法規的不斷變更，雇主需要隨時掌握最新的法規要求，以避免昂貴的訴訟與罰款。前檢察官、亞市市長，現任亞市市議員、南加 州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）就匯總了以下2025年加州雇主需要了解的新法及注意事項，無論您是企業僱主、HR專員，或是僱員，了解這些法律標準，都能幫助您確保合法合規並保障自身權益。

1. 工資與工時法規變更

加州最低工資每年持續調漲。截至2025年1月1日，最低工資已提高至：

員工人數在26人及以上的企業，每小時$16.50。

員工人數少於26人的企業，每小時$16.00。

許多地方政府規定的最低工資標準更高，因此雇主應密切關注並確保符合當地法規。

此外，加州對加班的規定依然嚴格。非豁免員工的加班費計算方式如下：

每日工作超過8小時或每週超過40小時，應支付1.5倍的工資。

每日工作超過12小時或連續工作7天且超過8小時，應支付雙倍工資。

雇主在計算加班費時，必須考慮所有薪資組成，包括佣金和非任意獎金。

2. 餐期與休息時間合規性

雇主必須為非豁免員工提供：

每工作4小時（或大部分時間）提供10分鐘的帶薪休息時間。

工作超過5小時須提供至少30分鐘的不帶薪用餐時間。

工作超過10小時須提供第二次30分鐘的不帶薪用餐時間。

若雇主未能提供符合規定的休息或用餐時間，員工有權獲得額外一小時的工資作為補償。

3. AB5法案與ABC測試下的勞工分類

加州持續嚴格執行《AB5法案》，限制獨立承包商的分類。雇主必須應用ABC測試來確定員工是否屬於獨立承包商，並需證明：

(A) 勞工在履行工作時不受雇主的控制和指導；

(B) 勞工從事的工作並非雇主業務的正常部分；

(C) 勞工通常從事獨立經營的貿易、職業或業務。

若錯誤分類，雇主可能面臨罰款、補發工資及稅務責任。企業應定期審查員工分類，以確保合規。

4. 擴展帶薪休假要求

根據《健康職場、健康家庭法案》，加州已擴大帶薪病假規定。2025年起，雇主必須每年提供至少5天（40小時）的帶薪病假（此前為3天24小時）。累積的病假必須允許滾動至下一年，但可設定合理的上限。

此外，《加州家庭權利法》（CFRA）的保護範圍已擴大至擁有5名或以上員工的雇主，並允許員工請假照顧指定人士，該對象可包含非家庭成員。

5. 豁免與非豁免員工分類

根據《工業福利 委員會工資令》（IWC Wage Orders），要將員工分類為豁免，其工作必須符合以下三類之一：

1.行政類

2.專業類

3.管理類

此外，豁免員工的薪資必須至少達到加州最低工資的兩倍。薪資可包括佣金，但雇主應謹慎確保變動薪資（如佣金）不會使員工薪資低於門檻，以免錯誤分類。

6. 豁免員工薪資支付

在大多數情況下，豁免員工只要在工作週內工作了一天，就應獲得全週薪資。雇主不得因員工部分天數請假而扣減薪資，但若員工整天未出勤，則可在書面確認後扣除該日薪資。

7. 休假政策

加州並未強制雇主提供帶薪年假，但許多企業選擇提供年假作為吸引人才的手段。已累積的年假被視為工資的一部分，因此：

雇主不得扣減員工已累積的年假。

員工離職時，雇主必須支付所有未使用的年假。

“用完即失”政策違法，累積的年假必須允許滾動至下一年。

雇主可設立合理的累積上限，通常不得低於年度年假的1.5倍。

8. 禁止下班後無償工作

雇主可能因未支付員工「下班後工作」的工資而面臨高額罰款。以下行為均屬違規：

要求員工下班打卡後繼續工作。

未支付員工換穿防護服的時間。

未支付員工等待防盜檢查的時間。

未支付員工取設備後前往工作地點的時間。

雇主應建立明確政策，確保所有工時均被記錄並支付。

9. 薪資透明與工資披露

新法規要求擁有15名或以上員工的雇主在招聘公告中披露工資範圍。此外，現有員工可要求查詢其崗位的薪資範圍。雇主應確保薪資結構透明，以防止薪資歧視訴訟。

10. 加強殘疾人權益保障

《公平就業與住房法案》（FEHA）要求雇主：

當員工提出合理調整請求時，與其進行互動討論。

提供合理的調整，除非該調整對企業造成過度負擔。

不得因員工殘疾身份而進行報復或歧視。

不遵守此規定可能導致訴訟、罰款及企業聲譽損害。

如何在加州就業法規變遷中保持合規

加州雇主應主動關注就業法規的變化，以確保合規並降低風險。企業應：

定期進行人力資源審計。

保持詳細的薪資與合規記錄。

制定明確的工資與休假政策。

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