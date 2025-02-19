加州就業發展部 今年提高帶薪家事假、殘障福利

加州 就業發展部（簡稱EDD）將於2025年加州新申請的帶薪家事假和殘障福利 提高至歷史新高。

加州將帶薪家事假和殘障保險 福利，提高至工資的90%，這是一個重要的進展，使加州居民更容易申請病假或工傷假，甚至照顧生病的親人。加州就業發展部宣布，帶薪家事假和殘障保險福利將大幅提高，年收入低於6萬3000元的員工，可獲得高達工資90%的補助，較高收入的員工則可獲得70%。

加州州長Gavin Newsom表示，擴大帶薪家事假福利旨在讓加州居民，在不用擔心如何支付帳單的程情況下，更容易照顧自己、陪伴新生兒，並關愛家人。這是加州再次領先全國支持勞工、打造更具可負擔性的生活環境，以及為所有人創造更多機會的一個典範。

EDD主管Nancy Farias表示，這項福利提升讓人們能更輕鬆地請假，照顧生病的家庭成員、陪伴孩子或從疾病或傷患中康復。她補充說，這些投資將強化加州的勞動力，並改善數百萬加州居民的生活。加州福利的提升將幫助因懷孕、分娩或從疾病或傷患中康復而請假的員工。它還將為那些需要照顧重病家庭成員、與新生兒建立聯繫，或有家人在海外服兵役的居民提供幫助與支持。

這項提高福利的法律，即參議院第951號法案(SB 951)，已於2025年1月1日生效，並不具備追溯效力，這意味著 2024年的申請仍將按照2024年的標準支付（即每週工資的60%至70%）。有關此過渡期的資訊已在2025年福利支付常見問題頁面上發佈。帶薪家事假和殘障保險是為超過1800萬名加州員工提供保障的保險計劃。員工透過工資扣繳來支付這些保險計劃的費用，並在需要時領取福利。符合資格的員工可領取最多52週的殘障福利金，而合資格申請帶薪家事假的員工則可領取最多8週的福利金，孕婦還可在分娩前領取4週的福利金。去年，員工平均每週從帶薪家事假中獲得超過870元的福利，及從殘障保險中獲得超過780元的福利。

SB 951法案的發起人參議員Maria Elena Durazo表示，SB 951將確保每一位加州員工在生命中最重要的時刻，能夠照顧自己和家人。我為能夠提出這項法案感到自豪，這是加州在擴大帶薪休假的公平性方面所做歷史性努力的一部分。