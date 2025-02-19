金城銀行 推出8個月定存年利率4.50%APY

金城銀行日前賀新春特別舉辦龍獅表演（見圖），並邀請Petrosky Elementary School二至四年級的小朋友共同慶祝新年。參觀完龍獅表演之後，由Petrosky Elementary School蔣秀蓮老師帶領的學生們表演中文賀年歌曲，為現場增添熱鬧氣氛。金城銀行楊明耕副董事長、曾柏樺副董事長、Al Duran副董事長、董事譚秋晴副市長、林懿明執行長在現場發放紅包並和客戶及同仁同歡。

金城銀行在蛇年開春即宣告喜訊，2024年總資產額突破20億元，銀行存款總額增加1.93億元，達16.7億元；未償還貸款 總額增加2.3億元，達17.1億元。金城銀行2024年業務表現穩健成長，經由穩健的信用風險管理，強化信用管理機能，並擴充專職中小企業貸款(SBA)營運單位。為慶祝農曆新年，金城銀行特別推出8個月定期存款，年利率4.50%APY，如需要更多相關訊息或有任何疑問，歡迎與各分行聯絡查詢。

林懿明執行長表示，金城銀行的成功是各部門共同努力的成果，我們在回顧過去的一年的同時，也展望新的一年帶來的機會。讓我們保持創新、增強適應能力，並專注於為我們的客戶和我們服務的社區提供卓越的服務。

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