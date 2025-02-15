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美南清寒獎助學金 5月中截止申請

洛杉磯訊
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美南銀行第20屆「美南清寒獎助學金」申請自2月15日起接受報名，並於2025年5月中旬截止申請。但凡2025年應屆高中畢業生將於今秋進入大學就讀學生且需經濟援助的清寒優秀學子，學業GAP成績在3. 0以上均具申請資格，由美南獎助學金評選委員會審理評選，隨後會公佈獲獎者名單，並以郵寄、郵件等方式各別通知獲獎者，頒獎儀式暫預定於2025年6月在美南銀行總行內舉行。

創設於2005年的「美南清寒獎助學金」是由美南銀行董事會共同協議發啟。其創辦目的為表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，期許借助獎學金來協助弱勢族群學子，資助部分大學費用，為社會培養未來專業人才。創設到今，獲學術界和社區有力人士肯定與支持。

美南獎助學金評審委員會每年在休士頓及達拉斯等區分別設置清寒獎助學金供應屆學子申請，經審評成績優秀前5名學生，每位學生均可獲得獎助學金1000元。清寒獎助學金的審核標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽、運動比賽、學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明（收入）、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。有鑑於疫情影響，在課外社區服務和學期間的各種活動的評審會將保留和調整審核標準。

「美南清寒獎助學金」申請資格將不局限於美南銀行客戶。舉凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com；或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang（莊幃婷）713-272-5045，或email:[email protected]

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓中國城地址：6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話：713-771-9700。美南銀行27年來擁有高度多元化的族群客戶和豐富的文化資源，以專業知識、優質服務品質，為客戶提供多元化的金融需求。經營據點目前己分佈於休士頓糖城、達拉斯Plano、Richardson、奧斯汀及南北加州等地區，以中、英、越、韓、拉丁等多國語言，除提供全方位商業和個人的銀行服務外和中英雙語網路銀行、機網路服務、自動電話銀行特別提供24小時全天候服務等。

休士頓 加州 德州

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