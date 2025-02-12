阻止䌫車（Stop the Gondola)聯盟反對從洛市聯合車站到道奇球場興建空中䌫車

阻止䌫車（Stop the Gondola)聯盟表示，前道奇 隊老闆弗蘭克·麥考特 (Frank McCourt) 計劃在聯合車站和道奇體育場之間建造空中纜車。在沒有真正聽取公眾意見、也沒有研究確定緩解道奇體育場交通的 最佳方式的情況下，LA Metro已與McCourt的公司Los Angeles Aerial Rapid Transit (LA ART) 達成協議。僅建設成本可能至少要 3 億美元，而且持續的維護和維修需要更多的錢。歷史表明，這些項目總是超出計劃，超出預算，讓納稅人陷入巨額賬單。納稅人不應該為億萬富翁開發商的寵物 項目買單。

如果獲得批准，纜車將沿著兩英里長的路線建造，並將涉及在贈予弗蘭克·麥考特的公共土地上建造巨大的高塔。從歷史悠久的聯合車站、中國城、Elysian Heights社區以及101高速公路，巨大的纜車塔將沿著兩英里路線建造，卡車頭大小的高空纜車艙將懸掛在周圍的社區和高速公路上。施工可能會造成多年的重大的交通和安全問題，也可能會阻塞道奇體育場周圍社區的交通多年。

纜車的建造估計耗資3億元。Metro 已經與弗蘭克·麥考特私下達成了一項協議，如何為該項目提供資金不透明，也不知道是否由納稅人負擔維修建造款項。如果出現成本超支，Metro 的責任是什麼？納稅人會買單，還是會在洛杉磯 的歷史街區留下未完成的礙眼？

聯盟又說，洛杉磯人的優先項目應該是安全且負擔得起的公共交通、更多負擔得起的 住房以及解決無家可歸危機的辦法，而不是將公共 資源浪費在纜車上。尤其是Metro 已提供前往道奇體育場的免費穿梭巴士。

聯盟又說：社區成員在很大程度上被排除在規劃過程之外，當地居民並沒有要求建造這個項目。 儘管多次要求提供有關項目安全、影響和成本的更多信息，但開發商一直不願意回答社區成員應該知道的更多重要問題。 更糟糕的是，開發人員要求各個組織在共享有關該項目的任何詳細信息之前簽署保密協議。

弗蘭克·麥考特表示有興趣將道奇體育場的停車場變成類似於洛杉磯市中心Staples Center的零售區。 這將損害當地企業，增加交通擁堵，並使道奇體育場的停車更加困難。 通過建造纜車，他找到將顧客帶到零售中心的方法，而且還會收取每人25元以上的費用。

納稅人可能不得不以一種或另一種方式為這個項目付費。 由於洛杉磯縣大都會 交通管理局贊助此項目，它便成為一個公共項目，這意味著納稅人最終要為此負責。 對於 其他城市的類似項目，需要納稅人的錢來支付成本超支、維護和日常運營。 弗蘭克· 麥考特曾經差點讓道奇隊破產 ，真能相信他會為這個不必要的項目付出每一分錢 並支付所有費用嗎？更何況弗蘭克·麥考特和 LA ART 都沒有建造過過空中有軌電車系統或任何交通項目。 讓一個沒有此類建築經驗的組織獲得許可是史無前例的，完全違反了洛杉磯縣的規定。有關詳情可造訪阻止纜車官方網站https://www.stopthegondola.org/ch/home。