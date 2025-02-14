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暢小平婚姻介紹中心 2/22單身派對速配之夜

洛杉磯訊
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Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於22日週六晚7時開始，舉辦一場單身派對速配之夜。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票40元。前15名報名女士，可享半價優惠。現場有專業DJ、歌星現場演唱、豪華大ballroom，有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心。

當天精心佈置了場地，Ballroom Room內有大舞池，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。7-8點速配之夜，8點之後至凌晨舞會。如想參加配對需事先報名。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，免費大型停車場，24小時巡視，安全可靠。微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

微信 加州 南加

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