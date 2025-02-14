歐之旅遊中亞5國21天 僅8/28一團

古城雷吉斯坦廣場。(圖／業者提供)

歐之旅(P&D Travel)隆重推出「中亞五國文化之旅」21天遊，帶領旅人深入造訪哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼及塔吉克五國，重現絲綢之路的輝煌與神秘。2025年8月28日僅此一團，報名從速。

歐之旅指出，中亞五國擁有豐富的文化遺產與壯麗的自然風光。此趟將讓團員們體驗穿越歷史文化之門，發掘未知之美。

「中亞五國文化之旅21天」行程亮點：

（一）哈薩克斯坦 第一大城阿拉木圖：登上科克托貝山，欣賞城市全景，並觀賞傳統的鷹獵表演，感受游牧民族的獨特文化。

（二）吉爾吉斯斯坦迷人的伊塞克湖：探索塞梅諾夫峽谷的奇觀，乘船遊覽全球第二大高山湖泊，近距離觀賞傳統馬術表演。

（三）烏茲別克名城撒馬爾罕與布哈拉：漫步於古城雷吉斯坦廣場，穿越歷史，感受帖木兒帝國時期的建築奇蹟。

（四）土庫曼斯坦地標達瓦札天燃氣坑：前往卡拉庫姆沙漠，見證直徑近70公尺巨坑，終年冒火，被譽為「地獄之門」的奇景。

（五）塔吉克斯坦最美麗的伊斯坎德庫爾湖：欣賞亞歷山大大帝之湖的壯麗美景，並探索塔吉克的首都杜尚別市的文化地標與博物館 。

歐之旅表示，此次行程除了遊覽中亞五國著名的自然景觀、文化遺產之外，還將走訪的特色活動包括露天博物館岩畫、絲綢之路古堡、現代與傳統交織的市集；去觀賞中亞建築、藝術文化與風土人情。全程精選五星級酒店與安排舒適交通工具，專業導遊親切隨行，全程享用當地風味美食。

現報名4月30日之後出團的歐洲團，可享一百至三百元折扣優惠，詳情可電歐之旅(626)289-8587或網覽 EuropaHolidayUS.com。