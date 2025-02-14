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中醫針灸專家段旭民醫師  2/19~2/21 3場免費線上實體講座

洛杉磯訊
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近年來，愈來愈多南加州居民選擇傳統中醫針灸作為自然療法，以緩解慢性疾病、增強體質並預防疾病。擁有逾20年臨床經驗的中醫針灸專家段旭民醫師，希望藉由本次講座與社區分享針灸療法的優勢及其在現代生活中的應用。他將於2月19日至21日受特許財務規劃師周美懿邀請，舉辦三場免費講座，並特別加開壓軸講座。在每場講座的最後40分鐘，段醫師將主講針灸與中醫理論，並開放現場問答。

演講內容包括「傳統中醫在治療及提早預防疾病的優勢」，「何謂經絡？如何利用經絡及穴位來治療疾病及案例分享」。

段醫師自幼在中國成長，並有幸跟隨祖父學習針灸，對這一古老療法懷有深厚的情感與獨特見解。他畢業於北京中醫藥大學，並在中國醫院累積超過20年臨床經驗。

在段醫師的講座之前，周美懿將主講三大財務規劃主題，敬請準時入場：

一、主動出擊，解決高增值資產的稅務挑戰；

二、準備好退休了嗎？如何避免嚴重稅負；

三、透過信託規劃，助您運籌帷幄；

第一場：2月19日（週三）下午四點至六點，線上及現場實體講座

地點：DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd, CA 91770

第二場：2月20日（週四）下午兩點至四點，線上及現場實體講座

電話：949-863-9400；地點：660 Newport Center Dr, Ste 800, Newport Beach, CA 92660

第三場：2月21日（週五）下午四點至六點，線上講座，全場英文

請於2月18日（週二）中午12點前透過電郵報名，信箱為[email protected]，請提供參加人數、參加日期，以及現場或線上的參加方式。線上講座連結將於報名後以電郵通知。

本講座免費參加，但主辦方保留拒絕權利，恕不招待投資金融保險專業人士。

如需更多資訊或預約針灸治療，聯繫626-295-9570，診所地址：17671 Irvine Blvd. #116, Tustin, CA 92780。

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