ASQ華語戒菸專線 20元禮品卡優惠

ASQ《華語戒菸專線》以振奮的消息迎接蛇年的到來：20元禮品卡優惠仍在進行中，旨在幫助吸菸者、電子煙使用者以及幫助他人戒菸的朋友們。

ASQ提供戒菸或戒其他菸草／尼古丁製品的輔導，其中包括：

‧免費一對一諮詢：戒菸顧問以廣東話、普通話提供個人化指導。

‧免費尼古丁貼片：合資格的吸菸者可獲兩周用量的尼古丁戒菸貼片幫助控制菸癮。

‧20元禮品卡：完成戒菸規劃通話的合資格參與者將獲得此特別獎勵以示鼓勵。

「結合諮詢與戒菸貼片可以顯著提高成功戒菸的機率，」朱書宏博士，加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授表示。「20元禮品卡是額外的激勵，幫助人們踏出邁向更健康無菸未來的第一步。」

ASQ的服務免費、易於獲取且靈活有彈性，確保參與者可以根據自己的需求通過電話、在線登記或短信與ASQ聯繫。他們的每項服務都為滿足文化和語言需求而設。

可通過以下幾項方式與他們聯繫：

‧在線登記：www.asq-chinese.org。

‧去電：1-800-838-8917。

‧追蹤ASQ Facebook臉書 ：www.facebook.com/asqtchinese。

‧發簡訊【戒菸】到66819獲取有助戒菸的中文信息。（*隨時回覆STOP以取消訂閱。手機運營商可能會收取短信費用。）

研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。