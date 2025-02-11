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2月19至21日免費稅務講座 掌握規劃黄金時机

洛杉磯訊
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針對逾1400萬總資產淨值，或夫婦擁有逾400萬IRA人士，所精心策劃不容錯過的講座。

讓我們告訴您，受制於稅法可能變動而延遲規劃，並非良策。如何在2025年，在川普新總統上任後，對於新稅法可能出籠的預期但最後又未被立法的風險，和現法贈與和遺產高免稅額1399萬未被延期而至年底到期，而面臨免稅額減半而錯失規劃良機的風險。如何在雙重風險之間，尋求一條穩健平衡且掌握規劃黃金時機的最佳良策。

在此重要關鍵時刻，上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿將告訴您：

第一大主題：如何透過信託規劃在波濤洶湧的政治稅法變動中，找到立足之地

• 您已經有的生前家庭信託並不能解決可能面臨的遺產稅問題？了解眾多類別的不可撤退信託，尤其是廣為被利用的不可撤銷保險信託，助您達到傳承目標。

• 進階了解兩種類別的慈善信託及其達成的稅務和非稅務目標

第二大主題：主動出擊，解碼高增值資產的高稅負難題

• 了解所面臨的難題為何？如何在現有資產找到重新配置的可能機制。講座中會分析鮮為人知的高階分期付款信託和透過指數內含股票的直接投資，來達到減稅的目的。

第三大主題：您準備好退休後，還是會繼續，或更甚於退休前，被重稅打擊嗎？

• 從了解您的資產各類收入及從三方面被課稅的特性來掌控稅負，分析考慮透過可能的資產重新整合來實現長遠減稅的目標，進而退休財務可以更自由無憂。

• 此誤區鮮為被探討：千萬不要以為將IRA轉換成Roth IRA可以完全解決所得稅的問題。分析此策略的適用性來避免支付不必要的稅負。

特加場：榮幸邀請到北京執業逾20年的針灸醫師段旭民來告訴您：

• 傳統中醫在治療及提早預防疾病的優勢

• 何謂經絡？如何利用經絡及穴位來治療疾病？段醫師案例分享

第一場：2/19/2025 星期三 4pm – 6pm (線上, 現場實體）

DoubleTree by Hilton,

888 Montebello Blvd. Rosemead CA 91770

第二場：2/20/2025 星期四 2pm – 4pm（線上, 現場實體）

660 Newport Center Dr, Newport Beach, CA 92660

第三場：2/21/2025星期五 4pm – 6pm （線上, 全場英文）

請在2/18 週二12pm 以前，[email protected]電郵報名。請告知參加人數，哪一天，實體或線上。

線上講座的連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加。該講座無需付費。主辦人保留拒絕權力，不招待投資金融保險專業人員。

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