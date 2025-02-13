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洛杉磯、文圖拉縣居民健康保險申請延至3/8

洛杉磯訊
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2025年個人與家庭健康保險開放期已截止，但針對這次受到山火嚴重影響的洛杉磯縣(Los Angeles County)以及文圖拉縣(Ventura County)的居民，加州全保(Covered California)及凱薩醫療(Kaiser Permanente)特別延長申請時間直到3月8日。

居住在這兩個地區的居民如果還沒購買或想更換保險計劃或公司，可以把握時間申請或調整。加州全保今年擴大補助範圍，將有更多投保人可獲得健保保費補助，有社會安全號碼，具有合法的美國移民身份且收入符合一定標準的投保人將可獲得保費補助。如果不確認收入是否符合補助資格，可諮詢「全民保險」確認及報價；如果收入偏高，也可以透過存放個人退休帳戶(IRA)的方式，降低收入獲取更高的補助。如果不具備保費補助資格，也可以利用開放受保期間，向保險公司自費購買醫療保險。若錯過開放受保期，則需要滿足特殊受保條件，如：結婚、離婚、新生兒、失去公司保險、從外州搬到加州等，才可在特殊事件發生日起開始的60天內提供證明文件來申請醫療保險。

受到山火與強風影響的洛杉磯縣居民除了可延長健康保險申請時間之外，美國國稅局(IRS)也於1月10日宣佈洛杉磯縣居民的各種報稅和交稅截止日期延長至10月15日，即使工作或住家不在受災社區也符合資格，如果不確定自己是否符合報稅延期的資格，可向會計師確認。

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等，歡迎來電諮詢各類相關問題。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com。

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