方見堯律師 2/22免費遺囑法律講座

方見堯律師將於2月22日（週六）在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語場為上午10時30分，粵語場為下午2時30分。有意參加者可電626-289-8299報名，額滿即止，現場並提供「信託小冊子」免費贈送。

方見堯律師事務所指出，生前信託是遺產規劃的重要工具，新年是檢視和優化規劃的良機。相較於遺囑，生前信託能有效避免遺囑認證(Probate)程序，遺囑認證在加州 通常需時1至2年，費用昂貴，且根據遺產總值計算，而非淨值。例如，若房產價值100萬元但仍欠80萬元貸款 ，遺囑認證費仍按100萬元計算，可能高達5萬元或以上。此外，遺囑屬公開文件，債權人可優先申索，減少留給受益人的財產。

生前信託不僅能避免遺囑認證，還可維護隱私，債權人及外界無權查閱資產詳情。受託人可直接管理並分配資產，無需法院批准，節省時間與成本，並降低法律糾紛風險。然而，信託須正確轉移資產至信託名下方能發揮作用，否則仍可能面臨遺囑認證。許多人因使用網上工具或非律師服務而未能正確完成轉移，導致額外成本與延誤。經驗豐富的律師能確保信託的有效執行，避免此類問題。

完善的遺產規劃不僅關乎財富傳承，更是確保家庭未來與減輕負擔的重要保障。新年伊始，應與專業律師檢視規劃，以確保其符合現況並發揮最佳保護作用。如有法律疑問，可參加方律師的免費講座，地點為Hilton San Gabriel (225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA)。詳情請訪www.fonglawusa.com。