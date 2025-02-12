華美銀行集團2024年財報 凈利12億再創新高

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp， Inc.，NASDAQ股票代號為「EWBC」）日前公佈2024年全年和第四季度財務報告，2024年全年淨利12億元，稀釋每股收益8.33元。2024年第四季度淨達2.93億元，稀釋每股收益2.10元。全年平均總資產報酬率為1.60%， 平均普通股權益報酬率為15.9%，每股帳面價值年度同比增長12%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，2024年華美銀行在收入、淨利潤 和每股收益上均再創歷史新高，為股東創造了17%的平均有形普通股權益報酬率，存款在一年內增長70億元，體現出該行在客戶關係方面的優勢。

他說，華美銀行始終以支援其所服務的社區為使命。 該行同情所有受南加州 毀滅性野火影響的居民，並向前線消防員、公共服務人員和志願者致敬謝意。目前處於一個前所未有的時刻，他為該行支持客戶、社區和員工時所採取的行動而感到自豪。 特別感謝員工對客戶的竭誠奉獻。

吳建民總結道，鑒於該行的雄厚資本和領先於業界的盈利能力，宣佈增加3億元的股票回購授權，並在新年開始之際增加9%的普通股股息。

華美銀行董事會將於2025年2月17日派發2025年第一季度普通股現金股息，股息為每股0.60元，股東將依其於2025年2月3日的持股份額獲派股息。 年化每股股息從之前的2.20元增長至2.40元。 更多關於華美銀行的資料，可在該行網址www.eastwestbank.com查閱。