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孫氏家族捐1億 助擴建爾灣霍格醫院

洛杉磯訊
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孫氏家族基金(Sun Family Foundation)宣佈再度捐贈5千萬元，支持霍格醫院(Hoag)爾灣院區擴建計劃，總捐款金額達1億元（見圖）。華裔慈善家Diana和David Sun伉儷對霍格的大力支持，將推動孫氏家族院區(Sun Family Campus)的建設。此筆善款也使孫氏家族成為Boldly Hoag募款活動中單一家族捐款金額最高的支持者。

孫氏家族院區將成為橙縣最具創新性、最全面的醫療院區，為更多社區居民提供霍格的醫療服務，預計將於2026年竣工，包括對現有設施進行全面翻新，並新增專注於癌症、消化、婦女健康及先進外科手術的住院和門診空間。擴建計劃將新增六棟建築，提供155張住院床位和12萬平方英尺的門診空間。亮點包括複合式手術室、癌症病患專用急診室，以及更完善的產房。

霍格醫院基金會主席Caroline A. Pereira表示：孫氏家族基金會的慷作為Boldly Hoag活動的早期支持者，孫氏家族於2022年首次捐贈5千萬元，激勵了其他社區慈善家踴躍響應，通過數百筆大小額捐款共同支持院區建設。

霍格醫院基金會前董事會成員、現任Boldly Hoag執行委員會成員Diana Sun說，捐贈的最重要意義，不僅在於捐款本身，而是背後的行動與決心。如中文的「積沙成塔」，捐款是他們力所能及的。無論金額大小，只要大家齊心協力，便能成就非凡。

為感謝孫氏家族的重大捐款，霍格將新大樓命名為孫氏家族綜合大樓(Sun Family Complex)。該綜合大樓將包括位於Sand Canyon Avenue的孫氏家族院區醫院以及毗鄰的Hoag爾灣-Sand Canyon健康中心。

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