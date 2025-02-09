法訊║僱主小心！僱員錯誤分類影響工資與工時有哪些重大風險與處罰？

在加州 ，僱員錯誤分類已成為現代職場中的一大關鍵問題，對勞工 與雇主皆具有重大影響。在以嚴格勞動法規聞名的加州，將僱員錯誤分類為“獨立承包商”的現象日益嚴重。 前檢察官、亞市市長，現任亞市市議員、南加 州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）指出，隨著加州監管機構的加強執法以及相關訴訟的不斷增加，企業與勞工皆應充分了解僱員分類的法律標準，以確保合法合規並保障自身權益。

什麼是錯誤分類？

錯誤分類是指雇主將應屬於僱員的勞工錯誤歸類為獨立承包商。雖然部分勞工確實符合獨立承包商的定義，但許多雇主為了規避勞工法規、降低成本而錯誤分類。這兩者的區別極為重要，因為它決定了勞工所能獲得的法律保護與福利 待遇。

對工資的影響

錯誤分類直接影響勞工工資，導致他們無法享受依法保障的各項權利。例如，錯誤分類的勞工通常無法獲得最低工資、加班費、用餐與休息時間，以及業務開銷補償。因此，他們更容易遭受工資剝削，實際收入遠低於應得報酬。

對工時與加班費的影響

除了工資問題外，錯誤分類也會影響工時管理。一般來說，僱員若超過每週40小時工作，依法應獲得加班費。然而，錯誤分類的獨立承包商往往被剝奪這項權利，使得工資差距進一步擴大。雇主可能要求錯誤分類的勞工超時工作，卻不支付額外報酬，進一步影響他們的工作與生活平衡，並威脅其財務穩定性。

法律保護與執行

加州勞工法對僱員錯誤分類問題採取嚴格管制，並對違規雇主施以懲罰。2018年，加州通過《第5號法案》（AB 5），確立了「ABC測試」來判定僱員分類標準。該測試假定所有勞工皆為僱員，除非符合以下三項條件：

1.勞工在執行任務時不受雇主控制或指導；

2.勞工所從事的工作與雇主的主要業務無關；

3.勞工通常在獨立經營的行業中提供此類服務。

此外，加州最高法院在Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court案件中進一步強化了此標準，使雇主更難錯誤分類勞工。

雇主的法律責任與風險

在加州，錯誤分類僱員的雇主可能面臨嚴重後果，包括法律訴訟、高額罰款、補發工資、聲譽受損等。此外，加州就業 發展部（EDD）和勞動標準執行部門（DLSE）積極調查相關投訴，並進行審查以確保雇主遵守勞動法。

正確分類的重要性

正確分類對於維護公平的工作環境至關重要。這不僅能保障勞工獲得應有的權利與福利，還能促進雇主遵守勞工法規，確保企業間的公平競爭。適當分類有助於提升企業形象，吸引並留住人才，避免不必要的法律糾紛與財務風險。

防止錯誤分類並推動公平勞動環境

1) 提高教育與認識：

雇主應深入了解勞工分類的法律標準，熟悉ABC測試，並在必要時諮詢專業法律意見。

提供內部培訓，讓勞工了解自身權利，以辨識潛在的錯誤分類問題。

2) 自我審查與合規管理：

雇主應定期審查勞工分類，以確保符合勞工法規。

進行內部稽核，及時發現並糾正錯誤分類問題，並諮詢法律專家或人力資源專業人士提供建議。

3) 明確的合同與協議：

簽訂透明且準確的勞動合約，明確規定雙方的角色、責任與期望。

諮詢法律專業人士協助擬定合同，以降低誤解與爭議風險。

4) 與勞工機構合作：

主動與EDD和DLSE等勞工機構保持良好合作，獲取指導與支援，確保企業合規經營。

5) 舉報與保護吹哨人：

勞工若懷疑自身被錯誤分類，應有安全通報的權利，且不應擔心遭受報復。

雇主應建立完善的吹哨人保護機制，確保員工舉報後可獲得適當調查與回應。

6) 立法倡議與勞工權益維護：

勞工、工會與勞工權益團體應持續倡導錯誤分類問題，提高社會關注度。

支持推動更完善的勞工法規，以確保公平合理的工作環境。

錯誤分類對加州勞工的影響與法律支持

錯誤分類對加州的工資與工時問題影響深遠，加劇了收入不平等，削弱了勞工權利，並危害勞工福祉。透過加強法律認識、確保合規性，以及倡導公平的工作環境，雇主可減少錯誤分類帶來的負面影響。同時，勞工與相關團體亦應積極舉報違規行為，並支持勞工法改革，共同促進更公正的就業環境。

鄭博仁聯合律師事務所：為您提供法律協助

在PPRCLaw，我們致力於幫助勞工應對錯誤分類帶來的法律問題，並提供專業法律支援。我們專精於勞動法，為受錯誤分類影響的勞工與雇主提供全方位的法律服務，包括：

法律諮詢與分析：我們將評估您的工作關係、合約、職責等，以判斷是否遭到錯誤分類。

訴訟與法律代理：若您遭錯誤分類，我們將積極為您維權，幫助追回未支付工資、加班費與應享福利。

雇主合規指導：若您是雇主，我們可協助審查現有政策，確保您的企業符合加州勞工法，減少法律風險。

審計與調查支援：我們可協助僱員與雇主進行分類審核，提供策略建議，並制定適合的行動計畫。

談判與和解：我們擅長透過調解或和解解決分類糾紛，並在無法達成和解時為您積極訴訟。

持續支援與最新法規更新：我們保持對加州勞工法的最新掌握，確保為您提供最精確的法律建議。

若您正面臨錯誤分類問題，請立即聯絡我們，我們將竭誠為您提供法律協助！

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