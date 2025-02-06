2025最低工資又漲！禁駕照作為工作資格

2025年面對新政府上路、洛杉磯遇山火，企業雇主面臨各方面新挑戰，尤其在最新勞工 法規、員工福利 與最新稅法與災害貸款等方面，都需要學習和充電。為使加州 企業雇主了解新法避免觸法，華興保險 於2月13日起舉辦2025年企業雇主勞工法與稅法系列講座。

講座日期為2月13日鑽石吧、2月27日柔似蜜、3月6日爾灣、3月13日歐文代爾，下午1時30分到5時，方便各地雇主靈活選擇。同時也提供2025年聯邦及加州勞工法海報現場免費索取。

華興保險邀請到誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧全面講解勞工法規及常見訴訟，稅務方面也邀請到多位權威會計師，多角度為公司稅務規劃提出建議指導，幫助雇主省錢、節稅，包括山火災害下的稅務減免及災害貸款申請。

另外也邀請到國稅局IRS、聯邦小企業管理局SBA、加州就業發展局EDD、洛杉磯縣地區檢察官Nathan Hochman、洛縣警局LASD天普分局局長Jorge Meza等部門衆多政府部門代表也將出席，為雇主解答各方面解惑與需求。

華興保險表示，以下2025年四項重要法規，雇主都應特別留意。 第一，最低工資調漲：擁有超過26名員工的僱主，最低工資將調升至每小時$17.50；25名或以下員工的僱主，最低工資將至少為每小時$16.50。豁免僱員（exempt employees）最低年薪將達到$68,640。

第二、加州SB 399法案於2025年1月1日生效，

禁止僱主要求員工參加主要用於傳達僱主對宗教或政治立場的會議或通訊，並且包括禁止僱主召開關於工會組織的「強制性聽眾會議」。員工有權拒絕參加這類會議或集會。違反該法律的僱主恐面臨每名員工每次違規$500的罰款或相關訴訟。

第三、SB1100法規禁止要求駕照 作為工作資格，過去徵才廣告中，常見雇主要求應徵者需自備駕照。現在僱主不得要求應徵著提供駕照，除非僱主可證明工作內容中，駕駛為工作職責之一。

第四、帶薪家事假與家庭結構擴展(AB 2123)：新規擴大帶薪家事假的適用範圍，涵蓋非傳統家庭結構，包括同居伴侶及非血緣家庭成員。企業需提供最多12週的家事假，員工可用於照顧直系親屬。該假期也可以是無薪，雇主不得在此期間解僱員工，而也需要繼續為員工提供醫療福利。員工不需要先用完帶薪假期才能申請家事假，同時法案中也明確規定僱主不得要求員工在享受帶薪家庭假期福利之前先用完帶薪假期，員工可選擇自願使用。 除上述新要點外，今年還有諸多勞工法變更。參加講座及法規更多詳情可聯絡華興保險 (626) 333-1111或登錄https://www.kcal.net/2025-ca-business-seminar/瞭解更多。