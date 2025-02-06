2月9日蒙市副市長楊安立，前市長林達堅等專家，大型公益講座
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2025年新春伊始，美國粵港澳大灣區企業家總商會，將於 2月9日（本週日），下午1點至5點30，舉辦法律，稅務，房地產，金融理財，保險教育，移民等專業資訊講座。該講座免費對民衆開放，地點Monterey Park service club house , 404 S. Mcpherrin Ave, Monterey Park .
本次大型講座，内容豐富，講題包含各領域，特邀八位專家，有法學博士蒙市副市長楊安立（Elizabeth Yang）；法學博士，蒙市前市長林達堅；資深會計師，稅務師楊光明，將針對川普總統新稅法解析；資深會計師，中美會計協會主席桑菁，講題商業地產稅務；資深會計師全球四大事務所經驗的盧小芬；金融理財保險專家，鴻達金融理財鄧桂香；美國萊姆師教育顧問韓亞璇；艾菲力阿爾法事务所的創始人和首席執行官艾菲利等為民衆提供一站式的指導。
可洽詢Stephen Lam，電話626-375-2608 或 email； [email protected]。
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