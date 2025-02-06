國泰銀行募集60萬善款投入災後重建

為回應野火肆虐對南加州 造成的災情，國泰銀行通過國泰銀行基金會募

國泰銀行總裁兼執行官劉昌明(左一）表示，該行全心全意致力於支援社區。這場災難對洛杉磯 是切膚之痛。六十多年來，南加 州一直是我們的家園。洛杉磯是我們的城市，也是國泰團隊成員和無數當地企業奠基發展的地方。幫助這座城市復原與重建，是身為公民義不容辭的責任。

國泰銀行基金會主席 Deborah Ching(左二）

表示：國泰銀行基金會長期以來一直支持所服務區域內的非營利組織。很榮幸能在此艱難時刻為這個堅韌而充滿活力的社區提供援助。國泰銀行也啟動了客戶援助及救濟計劃，為受影響的客戶提供房主援助和企業援助。

國泰銀行董事長鄭家發，執行副總裁兼首席行政事務長羅明訓(左三）也出席觀禮與國泰團隊合影。

募集到的60萬善款有來自國泰銀行及員工的捐款，將直接提供給以下正在積極為受災社區提供緊急援助、收容所和資源的救災組織。

California Community Foundation - Wildfire Recovery Fund，Dream Center Foundation ，Pasadena Community Foundation - Eaton Canyon Fire Relief & Recovery Fund，World Central Kitchen，LA Fire Department Foundation，Door of Hope，Habitat for Humanity Greater LA，Sherwood Forestry Service - Watch Duty 。

各受益的公益組織分別致詞，報考的時間成立的時間服務終止及目前救助災後社區的狀況。其中

Pasadena Community Foundation 的董事Greta Mandell（右二）在致謝詞中表示，她自己就是房屋被燒毁的受災戶。但他話悲憤為力量與基金會一同為受災戶努力。另一位董事Ivy Lee（右三）感謝國泰銀行的善款資助。

Community Foundation發展關係部副總裁Brooke Pinnix（右六），Dream Center Foundation 共同創辦人Caroline Barnett（右五）。World Central Kitchen社區外聯經理Trish Engel（右四）。Door of Hope發展長Carmella France（右一），Habitat for Humanity Greater LA 董事Joshua Marr（左四）共同合影，為國泰銀行的善行留下歷史紀錄。

國泰銀行 國泰銀行是國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）的子公司。創立於1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔 社區。如今在美國各地及香港 設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。詳情可瀏覽 cathavbank.com 。