OSIM全新踩背推拿系列上線咳

在快節奏的生活中，身體總是承受各種壓力和疲憊。OSIM推出全新踩背推拿按摩系列－OSIM uJolly Sync背部按摩器與OSIM uPhoria Sync腳部按摩器，以突破性的按摩科技，帶來前所未有的舒適體驗，讓您每天都能煥發活力！

OSIM uJolly Sync採用創新波浪泰式踩背按捏技術，模擬波浪般起伏的按摩節奏，均勻覆蓋背部肌群，緩解酸痛與緊繃，宛如泰式按摩館的專業呵護。

專利V手雙重按捏+溫熱舒緩，精準覆蓋頸部、肩膀、背部，深入放鬆緊繃肌肉，快速釋放壓力。同時，按摩同步加熱溫暖直達深層肌肉，促進血液循環，讓舒適感倍增。

高頻震動+4段翻轉叩肩，專為久坐人群設計。震動緩解長時間坐姿帶來的不適，啟動血液循環；翻轉按摩精準作用肩頸，緩解僵硬，帶來更貼合個人需求的按摩體驗。

OSIM uPhoria Sync結合模擬人類推拿手法，主打三經滑推按摩（胃經、脾經、膀胱經），沿足部至小腿的三條主要經絡，促進血液循環，調節身體平衡。

3D包覆設計，全麵包覆雙腳與小腿，如雙手環抱般按摩，讓疲倦瞬間釋放。恆溫熱風技術均勻溫暖腿部，特別適合寒冷季節或久站後使用。

足底反射區按摩+高頻螺旋震動，加速腿部血液循環，幫助身體排毒，適合長時間站立、行走或運動後使用。

OSIM uJolly Sync和OSIM uPhoria Sync結合傳統推拿技術與現代智慧科技，配備自動按摩程序與OSIM專屬APP，可輕鬆調整按摩時間、力度和模式。uJolly Sync提供4種按摩模式，而 uPhoria Sync則擁有8種智能程序，讓您隨心搭配，享受更全面的按摩體驗！

釋放疲勞，恢復活力，OSIM全新踩背推拿系列，等你來體驗！

馬上到店體驗，或到https://us.osim.com/了解更多。

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