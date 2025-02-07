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李家莊粉麵廠 春節義賣捐華埠中心

洛杉磯訊
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李家莊粉麵廠(Lee's Noodle)於1月18日及19日，在蒙市春年節展的攤位義賣所得，全數捐給華埠服務中心（Chinatown Service Center, CSC，見圖），以回饋社區並幫助更多弱勢群體。

李家莊負責人Benson Lee表示：「每年我們都很幸運能夠在蒙特利公園參加農曆新年節，設立多個攤位，並將義賣所得收益捐給華埠服務中心。我們很感激能有這個機會回饋社區，因為正是社區的支持讓我們成長。」

加州眾議員方樹強(Assemblymember Mike Fong)出席了捐贈儀式。他表示：「我們非常感謝Benson和李家莊，將活動的收益捐給華埠服務中心。華埠服務中心為我們的移民社區提供醫療保健、勞動力服務以及其他多種社區服務。再次感謝李家莊對華埠服務中心的支持。」

蒙特利公園市市長暨CSC董事會前主席吳紹榮(Vinh Ngo)說：「我們非常高興李家莊為華埠服務中心做出貢獻，真正為社區服務。今天有許多社區人士前來參加慶祝農曆新年，我們倍感高興和幸運。雖然洛杉磯山火的影響仍揮之不去，但只要我們團結一致，共同努力，就能戰勝困難。」

CSC董事會主席張志堅(C. Joseph Chang)表示：「這次活動是蒙特利公園市新年的活動，我們非常感謝李家莊粉麵廠多年來對華埠服務中心的支持。他們將義賣所得捐贈給我們，幫助推廣華埠服務中心的社會服務。我們非常感激。」

華埠服務中心 總裁暨執行長伍競群(Peter Ng)表示：「今天非常高興能再次得到李家莊的支持。他們每年都在蒙特利公園市新年節展為我們籌款，我們深表感激。李家莊的粉麵不僅深受大家喜愛，他們也從不忘回饋社區，支持我們推廣華埠服務中心的服務。我們對李家莊的支持以及他們對社區的照顧表示由衷感謝。」

為了讓更多民眾了解CSC的服務項目，CSC團隊亦在年節展設攤，向社區推廣服務。欲知CSC服務詳情，請瀏覽 www.cscla.org或追蹤臉書及IG＠Chinatownservicecenter

華埠 蒙特利公園市 加州

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