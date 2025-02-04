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北美高校聯盟匹克球俱樂部，新春匹克球大賽圓滿結束

洛杉磯訊
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2月2日大年初五風和日麗，北美高校聯盟匹克球俱樂部與加州華人匹克球協會在South El Monte專業匹克球場，隆重舉辦2025新春怪獸星球杯匹克球大賽。100多位南加州匹克球愛好校友，球友聚集一堂，在歡樂友好的氣氛中進行了賽事。

北美高校聯盟主席陈峥接受采訪
北美高校聯盟主席陈峥接受采訪

北美高校聯盟主席陈峥在受訪中表示，2023年北美高校聯盟應匹克球愛好校友的要求成立了匹克球俱樂部，目前正在蓬勃發展中。匹克球俱樂部成立的宗旨是讓愛好匹克球運動的校友有一個可以進行日常球聚，聯誼的平台，讓生活在北美的有著共同愛好的校友，彼此促進球技提高的同時，守望相助，共謀發展。同時，感謝當天到場的10多位義工們及美國大文行酒業，中國民航大學北美校友會，南京農業大學北美校友會的獎品贊助。

加州華人匹克球協會會長林鐘博接受采訪
加州華人匹克球協會會長林鐘博接受采訪

北美高校聯盟匹克球主席，加州華人匹克球協會會長的林鐘博（Paul Lam），曾是專業體育工作者，幾年前開始參加匹克球的運動，勤於訓練，多次參加各類匹克球比賽並取得好成績。本次北美高校聯盟的比賽中，以全勝的成績取得男雙50歲以上組別的冠軍。

本次比賽按照年齡、性別及比賽的級別，分為多個組別進行，男雙50歲以上 ；女雙混合年齡組；男雙8+混合程度組；混雙50歲以上 ；混雙8+混合程度組等 ，賽事從早上8點半到下午4點。

北美高校聯盟成立於2023年，由高等院校畢業校友個人、校友會、學社等組成的非盈利機構；是一個在加州政府正式註冊的501(C)(3)的非營利組織。 加州政府正式註冊名稱，北美高校聯盟(North America Chinese University Alumni Alliance (NACUAA)

左起義工Hailin , 北美高校聯盟主席陈峥,加州華人匹克球協會會長林鐘博，義...
左起義工Hailin , 北美高校聯盟主席陈峥,加州華人匹克球協會會長林鐘博，義工何萍，北美高校聯盟秘書長Robin 丁。

包含生活在南、北加州美國及加拿大等13 個地區的廣大高校畢業校友們，下設文學，書畫，英文演講，體育等17個俱樂部。成立的宗旨：架設起北美高校校友之間的溝通橋梁、互幫互助、信息互通、共謀發展的一個平台。在就業技能、創業拓展、日常生活、愛好發展、置業安家、聯誼互幫、困難救助等方面，為生活自北美的高校校友們提供幫助。服務宗旨：服務廣大北美校友，提升海外華人高知群體形象，服務社區，增強亞裔社會影響力，助力校友二代成長教育,傳承弘揚中華文化。

加州 華人 亞裔 就業 南加

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