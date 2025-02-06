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Yaamava'與名廚推亞洲料理 2/25前享用

洛杉磯訊
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Yaamava' Resort & Casino at San Manuel與明星廚師Jet Tila攜手舉辦盛大的農曆新年慶祝活動，Jet Tila大廚以其創新的亞洲融合料理手法聞名。
Yaamava' Resort & Casino at San Manuel與明星廚師Jet Tila攜手舉辦盛大的農曆新年慶祝活動，Jet Tila大廚以其創新的亞洲融合料理手法聞名。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel與明星廚師，南加州土生土長的Jet Tila攜手舉辦盛大的農曆新年慶祝活動，迎接蛇年到來Jet Tila大廚以其創新的亞洲融合料理手法聞名，他將掌廚 Yaamava'的高級亞洲風味餐廳 Hong Bao Kitchen，並與本度假村合作推出獨家限時菜式，賓客可於即日起至2月25日期間前享用。Jet Tila設計的菜式融合正宗亞洲風味與新派元素，提供金錢包雲吞湯、長壽麵、香脆陳皮牛等美味又令人耳目一新的菜餚。

Jet Tila 表示：「非常興奮能夠與Yaamava' Resort & Casino合作，以如此靈動活潑的方式慶祝農曆新年。蛇年是寓意轉變的一年，將在Hong Bao Kitchen為傳統亞洲風味注入我的創意。這將會是一次令人難以置信的旅程，頌揚傳統，開創新意，同時還有美味佳餚。我迫不及待要與Yaamava'的賓客和南加州社區分享這份獨特的體驗！」

Yaamava'將連日舉辦農曆新年慶祝節目，包括令人興奮的博彩優惠活動、文化表演，以及2月8日和9日在 Yaamava' Theater舉行的兩場令人難忘的 台灣巨星任賢齊演唱會。Club Serrano會員將有機會贏得世界知名珠寶商Jason of Beverly Hills特別打造的蛇年手錶。廣受歡迎的Serrano自助餐也將1月29日開始提供八天的港式龍蝦以慰饕客。餐飲營運副總裁Oliver Wolf表示：「能與Jet Tila大廚合作，並將他的烹飪理念帶到Yaamava'以慶祝農曆新年，實屬難得機會。」可至Yaamava.com，以瞭解所有農曆新年優惠和慶祝活動的詳情。Yaamava' Resort & Casino地址：777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346，電話1-800-359-2464，更多即時訊息可隨時至www.yaamava.com查看。

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