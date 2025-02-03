法訊║火災發生後 加州保險公司哪些行為構成“惡意行為”

加州 法律要求保險 公司必須全面、迅速且以誠信的方式調查、處理並支付您的索賠，並且始終以公平的態度對待您。根據《加州保險法典》第790.03條及《加州行政法規》第2695.9條的規定，保險公司若存在“不合理”的行為，即屬於“惡意”行為。如果您遭受損失，而保險公司在處理您的索賠時表現出不合理的行為，那麼他們便是在“惡意”行事。前檢察官、亞市市長，現任亞市市議員、南加 州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）指出，對於受害者來說，最常見的問題是：保險公司的不合理行為造成了什麼傷害，並且追訴這些行為是否具有實際意義。

加州擁有全美最多的保險政策持有人保護法規。這些法律明確規定了保險公司應該、能夠以及不能做的事情。這些法律可以從法院裁決（案例法）、《加州保險法典》以及《加州行政法規》中找到。

有許多法律規定了當保險財產受損且保單持有人提出索賠時，公司及其代表應如何行事。雖然保險公司被要求了解並遵守這些法律，但一些公司和理賠人員在處理索賠時經常忽視或違反這些法律。通常需要您作為消費者提醒他們您的權利，並堅持要求他們履行調查及公平、完整、及時支付索賠的義務。

鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.）律師表示，如果您掌握了保護您的基本法律知識，並且保留了有關索賠處理過程的詳細記錄，您可以加快賠償的進程並提高獲得應得賠償的機會。如果您無法使保險公司變得合理，並且有專業的律師代表您提起訴訟，那麼該訴訟可以聲稱保險公司違反了誠信和公平交易的契約，並應向您賠償。

您的保險公司應該在您提交索賠後的15天內將這些法律提供給您。（《加州保險法典》第790.034(b)條）如果他們未提供，以下是可能對您解決索賠並重返家園有幫助的一些法律簡述。當然，還有許多其他法律未在此列出：

有關索賠規則、期限和應得賠償的具體規定

加州《公平索賠處理法規》中詳細說明了以下內容：

1.回應信件和電話的期限

2.保險公司支付或拒絕的期限

3.提交損失證明文件的期限

4.保險公司必須向您提供的信息

5.您需要向保險公司提供的信息

「誠信」原則

您有權要求保險公司及其代表始終以「誠信」對待您。這意味著您的保險公司必須考慮您的需求，並就其向您銷售的保單及與您的索賠相關的權利和義務向您進行充分且誠實的溝通。同時，您也有法律義務誠實並配合有關索賠的合理信息要求。《加州保險法典》第790.03(h)條和第2071條部分內容載明了這些要求。

保險公司的所有代表均有法律義務告訴您事實真相，這包括面對面的對話、電話溝通、信件、電子郵件以及所有廣告和印刷材料。他們必須對他們出售的產品、您支付的內容以及您索賠時應得的權益保持誠實。保險公司「不得發布、散佈或使用任何已知或應知為錯誤陳述的聲明」，例如錯誤陳述保單的福利 或權益。[《加州保險法典》第780條] 保險公司不得「向索賠人錯誤陳述與任何涉及承保範圍相關的重要事實或保險政策條款」。[《加州保險法典》第790.03(h)(1)條]

公平索賠程序

保險公司不得要求您使用其指定的表格進行財產清單登記。只要清單字跡清晰並包含每件物品的大致價值和年齡，保險公司就必須接受。保險公司不得要求不合理的「損失證明」或重複提供證據。例如，如果您提供了物品的照片或視頻，他們不得進一步強迫您提供相同信息的收據。[《加州保險法典》第790.03條]

您有權獲得某些索賠相關文件的副本。保險公司應通知您，您可根據請求獲取包括建築估算、照片及支持其估算的文件在內的索賠相關文件副本。[《加州保險法典》第2071條] 唯一的例外是律師-客戶保密的通信內容。

投訴、律師及訴訟

保險公司不得因您向加州保險部門提出投訴而進行報復，例如威脅或扣留付款，直到您撤回投訴。[《加州行政法規》第2695.7條] 保險公司不得直接建議您不要聘請律師。如果保險公司不合理地拒絕索賠，從而迫使您提起訴訟以追回應得的賠償，這屬於違法行為。[《加州保險法典》第790.03條]

您可以通過以下方式獲取法律和法規副本：

1.向保險公司索取，法律要求他們在接到您的請求後提供；

2.登錄 www.insurance.ca.gov 查看或打印；

如何聯絡我們

如果您針對加州的相關法律有任何疑問，歡迎與我們經驗豐富的律師團隊聯絡，捍衛您的權利。您可以致電888-356-4937或發送郵件到鄭博仁聯合律師事務所中文團隊[email protected]。