蕭邦 Happy Sport 腕錶 悅動時光 靈蛇獻瑞

蛇賀新歲，生肖蛇承載著深厚傳統寓意，象徵智慧、沉穩與靈動。瑞士高級製錶品牌蕭邦 ( Chopard ) Happy Sport 腕錶 (見圖)，以精緻優雅的設計詮釋現代女性的獨立與魅力。

蕭邦代理昌興珠寶表示，「Happy Sport」系列是蕭邦品牌創意與大膽的象徵。歡快嬉戲、自由旋轉的寶石，在兩片藍寶石水晶玻璃之間愉悅輕舞。1993年，蕭邦開創性將精鋼與鑽石結合，自那時起，這靈動的創意就在蕭邦深深扎根。

Happy Sport 30毫米腕錶採用溫潤貴氣的精鋼錶殼，搭配耀眼奪目的紅色珍珠母貝錶盤，盡顯大膽與熱情。標誌性的靈動鑽石在錶盤間自由旋舞，七顆靈動鑽石，翩翩起舞，仿佛躍動的光影。錶圈鑲滿鑽石，錶帶採紅色鱷魚皮，為腕間增添無盡活力與優雅氣息。

HappySport系列搭載由148個零件組成的Chopard蕭邦09.01-C型機芯，具有自動上鏈和 42小時動力儲存，完全由內部設計、開發和生產。昌興推介，蕭邦HappySport悅動時光，綻放真我風采，適合日常佩戴或特別場合，見證人生每一個閃耀時刻。

昌興珠寶聖蓋博 店(全統廣場) 位140 W. Valley Blvd. #119, 電話 (626) 280-9195，羅蘭岡 店(香港 廣場) 位18436 Colima Rd., Suite A, 電話(626) 810-8883。