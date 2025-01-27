中美會計師協會與美國華人全國委員會南加分會 捐贈救災物資

左起楊光明會計師，副會長何紹義，華強律師、牛培彥會計師，會長桑菁會計師，副會長 Joshua Wang，秘書長Zoe Zhang會計師，Annie羅會計師、Julia Liu（CEO）

洛杉磯多場山火發生後，中美會計師協會（CACPAA）積極投入振災捐贈，並支援災區。日前中美會計師協會又聯合美國華人 全國委員會南加 分會，募集大量的救災物資，送往需要的災區及有需要的捐贈中心。

中美會計師協會會長桑菁會計師表示，感謝所有會員，大家都非常有凝聚力，熱心捐款公益 ，幫助社區! 特別感謝基金會秘書長牛培彥會計師，提供場地。還有副會長Joshua Wang、Annie羅會計師、楊光明會計師、華強律師、秘書長Zoe Zhang會計師、Julia Liu北美HR招聘職業教育CEO，全國委員會南加分會，大家同心協力將賑災物資送往有需要的災區。

中美會計師協會，在會長桑菁會計師帶領下，日前還舉辦了2025新春大型公益講座，有19位會計師、律師以及稅務、貸款專家、理財顧問和企業創始人全方位分享新的一年聯邦以及加州 稅務、法律、移民 、地產、理財、房子因火災受損如何理賠等生活財務相關最新資訊。

中美會計師協會為各界專業人士提供一個實力最強的專業平台，吸引了為數眾多的金融界, 地產界以及教育界的精英加盟。中美會計師協會的各路精英用他們豐富的專業經驗及掌握的實例，毫不吝嗇地分享給社區民眾，幫助華人社區了解最新法律稅法變化，也希望用其專業知識來幫助新移民能夠更好更快融入美國的新生活。

華強律師美國華人全國委員會（NCCA)會長介紹說，NCCA是一個非營利，非政治，非宗教的社會公益組織（IRS 501c3）。至力於爭取及維護在美華人的權益，促進華人社區的發展，為華人服務。並願意與其它有共同意願和宗旨的組織，互相尊重，攜手努力，合作共贏。在NCCA 南加分會在前任會長魯建業博士，何紹義博士與現任會長華強律師的帶領下， 成功舉辦十幾場法律講座。

新春大型公益講座可上網觀看：https://us02web.zoom .us/rec/share/6dpW9O2oyxtAyCwa0wez7jSMYIu9oIzwOeqYyF7HsQLwz5s7XTBGtyMhdgWRs_A._VdjZ3rQwzHbtcu5（密碼：9Z0q8?ME）；

https://us02web.zoom.us/rec/share/W3B8-vyIiMtCPiTDZ9u6aE9M7EPeWHmH8-HM2MIeIdaFs4feeWzyFUwgJVbqZREe.bLD9al3EHVQGVYMB（密碼: =?*V6h5&）