美國張青會計師聯合事務所隆重宣布新晉合夥人 並致以新春祝福

宮林萍：精通稅務與企業財務規劃的專家

新年伊始，萬象更新。值此辭舊迎新的美好時刻，美國張青會計師聯合事務所（Eric Zhang & Associates LLP）欣然宣布，自2025年1月1日起，宮林萍、鍾實兩位會計師正式晉升為合夥人。兩位新晉合夥人分別來自舊金山灣區 和南加 洛杉磯地區的辦公室，業務範圍橫跨會計、稅法、審計和諮詢等多個領域。他們憑藉著卓越的專業素養、豐富的實務經驗及對客戶的深厚承諾，為事務所的持續穩健發展作出了重大貢獻。

宮林萍女士是加州 註冊會計師（C.P.A.），擁有超過15年的公共會計經驗，專注於為個人、高淨值家庭、非營利組織、信託、遺產及各類企業客戶提供全面的稅務合規和諮詢服務。她擅長稅務與財務規劃，致力於協助客戶優化稅務架構、降低稅負，並實現財富成長。

宮會計師特別關注合夥企業和有限責任公司的交易與商業結構，其深厚的專業背景使她能夠在確保合規的同時，為客戶制定最優的公司架構和營運策略。她的企業稅務規劃、諮詢和合規服務涵蓋從新創公司到成熟跨州公司的各個發展階段，為企業提供個人化的解決方案，確保稅務效率最大化。

宮廷會計師畢業於加州州立大學會計學系，現為全美註冊會計師協會（AICPA）、加州註冊會計師協會（CalCPA）及北美華人 會計師協會（SACPAA）的會員。

鐘實：國際稅務與審計領域的卓越人才

鐘實先生是加州註冊會計師（C.P.A.），在審計、美國所得稅申報及國際稅務領域具有豐富經驗。他於2015年獲得拉文大學（University of La Verne）會計碩士學位，並於2016年加入Eric Zhang & Associates LLP，從基層做起，逐步成長為公司的核心成員。

在過去的9年裡，鐘會計師深度參與了公司管理及多項關鍵業務，涵蓋財務報表審計、個人及企業稅務申報等領域。他精通美國公認會計原則（U.S. GAAP）和國際財務報告準則（IFRS），為多個行業（如批發分銷、房地產開發及進出口貿易等）提供審計與稅務優化方案。作為多州所得稅申報的專家，他能夠為跨州經營的企業提供精準的稅務規劃，助力客戶在合規的基礎上實現財務目標。

此外，鐘會計師一直熱衷於社區服務和人才培養。疫情期間，他主講了多場線上稅務講座，幫助社區民眾了解最新稅法動態。他也不斷精進自身專業能力，並積極指導年輕員工，為事務所的持續發展貢獻力量。

展望未來，開啟新旅程

在過去的二十年裡，美國張青會計師聯合事務所始終秉持「誠信為本，服務至上」的理念，為客戶提供一流的專業服務，助力客戶實現價值最大化。事務所堅持規範執業、穩健經營，並持續創新發展，以國際視野佈置全球市場。

身為美國規模最大的華人會計師事務所之一，美國張青會計師聯合事務所在南加地區設有三間辦公室（爾灣、工業市、帕薩迪納），並在舊金山灣區、西雅圖、休士頓及拉斯維加斯等地設有分部，同時拓展海外市場，事務所也在海外設立了代表處，以便更好地服務全球客戶。我們驕傲地宣布，在邁入2025年的新征程之際，美國張青會計師聯合事務所正式躋身美國會計師事務所前500強！

隨著新合夥人的加入，以及他們所領導團隊的持續壯大，我們相信，美國張青會計師聯合事務所必將在未來下一個二十年迎來更輝煌的成就！

恭賀新春，共襄未來

值此蛇年新春來臨之際，美國張青會計師聯合事務所衷心感謝廣大客戶與合作夥伴的信任與支持！願您在新的一年事業起飛、財運亨通、閔家安康、吉祥如意！