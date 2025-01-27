我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

科技股收復失地 Nvidia收漲近9% 那指反彈2%

許氏參業辦「參情江南」新春晚宴 推廣藥食同源

洛杉磯訊
許氏參業辦「參情江南」新春晚宴 推廣藥食同源
許氏參業辦「參情江南」新春晚宴 推廣藥食同源

許氏參業集團慶祝新春，特別舉辦年度品牌盛會「老許食養之參情江南」晚宴。此次晚宴以「傳承與創新」為主題，邀請各地經銷商等業界嘉賓、社團領袖以及品牌合作夥伴的熱情參與。晚宴開場由許氏參業集團總裁許恩偉先生致辭，他回顧了企業五十來的傳承歷程，強調了集團在推廣優質美國花旗參產品方面的不懈努力。他表示：“我們秉持傳承五十年的匠心精神，不僅致力於提供最優質的產品，更希望能夠通過創新，將花旗參文化融入現代生活。”

2025年許氏參業集團推出了「老許食養系列」，以倡導食養生活為宗旨，巧妙將花旗參、北海道干貝、海參、花膠、鮑魚及燕窩等頂級養生食材融入中國各大菜系，充分展現了中國菜系的多元與精緻，也深刻詮釋了這些飲食傳統中的文化底蘊。將養生與美食在日常生活中和諧交融，使食養不僅成為健康選擇，更升華為一種優雅的生活方式。當天晚宴的一大亮點，現場呈現了以「參情江南」為主題的創意江南菜品。今年的晚宴特別與洛杉磯知名餐廳「上海灘」攜手合作，通過考究的食材與精湛的烹調技藝，每道菜品不僅展現了頂級食材的鮮美，還融入了廚師的創意與精緻擺盤藝術，完美詮釋江南菜系的細膩與高雅。更為賓客帶來了耳目一新的味覺和養生體驗，完美詮釋了食養相融的理念。此次「老許食養之參情江南」晚宴的成功舉辦，標誌著集團在2025年的新起點，也為品牌注入了全新的活力。

許氏參業集團歡慶品牌創業50週年的重要里程碑，特別與日本北海道漁連聯手，隆重推出重磅新品—花旗參XXO醬。該產品匯聚美國花旗的滋補精華與北海道頂級海鮮的鮮美滋味，完美詮釋了藥食同源的養生概念。副總裁林維章特別表示：“XXO醬是許氏對於健康與美味結合的最佳詮釋。這款產品不僅展現了跨國合作的創新精神，更突顯了許氏在養生文化推廣方面的努力。”作為全球美國花旗參行業的領導品牌，許氏參業集團不僅致力於打造卓越的產品，更在推廣健康生活方式和花旗參文化方面扮演著重要角色。

另外，許氏參業集團2025年精心推出的「老許食養之參情江南」美食月曆，很榮幸能由上海灘的主廚精心設計，挑選了十二道極具江南風情的佳餚，還邀請餐廳負責人孔玉蓮女士親自講述每道佳餚的歷史與製作過程，並將其拍攝成視頻。透過她生動的解說，帶領觀眾彷彿置身於江南水鄉，感受那份溫潤與獨特魅力。這不僅是一場視覺的盛宴，更是一段舌尖上的江南文化之旅，讓我們能細細品味其深厚的文化韻味與無窮魅力。許氏的官方YouTube頻道與臉書平台均可收看到由「老許食養之參情江南」系列影片，歡迎大家上網觀賞。

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。美中海外倉服務，消費者只要在美國下單，中國海外倉即可出貨，每逢佳節之際，選好禮選許氏，送許氏送健康，就是給家鄉思念的親友最好的祝福。請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

洛杉磯 臉書 華為 日本 YouTube

上一則

影音新證據揭野火肇因 SCE輸電塔底部現猛火

下一則

許氏參業春節展銷 攜手日本北海道漁業聯合推廣

熱門新聞

好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28
洛杉磯北部山區休斯大火迅速蔓延，超過5萬人被疏散或警告，消防隊全力控制火勢。（讀者提供）

休斯大火5萬人接撤離令 華人目睹天空灰紅

2025-01-23 16:39

超人氣

更多 >
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長
105歲人瑞長壽秘訣在「早餐吃法」 營養學家也認證

105歲人瑞長壽秘訣在「早餐吃法」 營養學家也認證