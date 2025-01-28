災後如何辦理陪、求賠償？ 律師籲重建之路提防二次傷害

杜惠莉律師特別提醒，洛杉磯野火受災戶在辦理保險理賠時，要確保爭取應得賠償，並避免陷入騙局，遭受二次傷害。（記者楊青／攝影）

洛杉磯加州 商業出庭律師暨前加州保險 公司公共理算師（Public Adjuster，PA）杜惠莉，26日在世界華人工商婦女企業管理協會「重建之路」講座中，提醒野火受災戶在辦理保險理賠時，要確保爭取應得賠償，並避免陷入騙局，遭受二次傷害。

杜惠莉表示，野火發生後，受災戶首先要了解所購買的房屋保險。如果是整個房子被燒毀，災民購買全險，房屋將得到全部賠償。相當於人壽保險，人過世後，生前購買的100萬元，將會如數得到賠償；但如果房子沒有全部燒毀，或者只是被水淹，所得到的重建款，可能出現爭議。

目前災區出現很多自稱是PA的人，他們在招攬受災戶生意，但建議受災戶在將案子交托出去前，先搞清楚自己的保險，什麼會賠，什麼不賠，做到心中有數，才不會陷入困惑。要注意PA拿案後，通常會分走部分賠償，但原本可能不用花錢請PA。

杜惠莉同時提醒，災民在重建過程中，注意檢查建商執照，避免錢去人空；在簽約前，一定要仔細閱讀合同，確保理解所有條文。

杜惠莉也提醒房東，災民的房屋租賃，有相當嚴格的保護措施，房租提價的最高上限，應在市場價格的10%以下。違規者將面臨訴訟風險，應特別小心。

杜惠莉總結，雖然本次受災戶遠超預期，理賠更是天文數字，但凡是購買保險的災民，應該都會得到賠償。如果保險公司破產 ，美國政府將會接手；但同時有一個問題，加州很多屋主只購買保額足夠當年重建房子的保險，沒有購買重建擔保保險（guarantee rebuild），在多年通膨後，保險賠款可能不足以支持重建。

至於完全沒有保險的受災戶，只能靠政府支援。比如現在很多律師在找，看房子是否出現爆炸、是否沒有及時收到警消人員敲門通知、是否沒水滅火等，這些都可能成為受災戶提告政府的理由。