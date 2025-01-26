【2025聖蓋博燈會】余晨峰律師樓 提供多語言公益諮詢

余晨峰律師樓（My Law Corporation）今年持續贊助世界日報和聖蓋博 市聯合主辦的燈會，余晨峰律師樓團隊在攤位上將熱情推出有獎互動遊戲，與民眾同樂迎春。

余晨峰律師樓是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人 社區為民眾服務超過30年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害、嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。每一年的迎春活動，余律師團隊（見圖）身著制服在迎春年節展的攤位上親切為民眾答疑解惑，現場接受車禍案件諮詢。余晨峰律師堅信深入華人社區分享經驗、展現實力及贏得口碑，是該團隊的營運宗旨。

余晨峰律師事務所將在活動現場為大家進行公益法律諮詢，歡迎前來攤位參加燈會轉盤活動，將送出高顏值的筆，絕美的新年掛曆，遮陽棒球帽或咖啡 杯等禮品。

余晨峰律師樓位2 E. Valley Blvd., Suite 270, Alhambra, CA 91801，余晨峰律師樓精通英語、國語、粵語、西班牙語、越南 語和上海話，24小時全天候車禍意外緊急處理小組到府服務熱線626-289-2833或「微信 公眾號-余晨峰律師樓」。