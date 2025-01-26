Yaamava’ Resort & Casino 與名廚 Jet Tila 同賀農曆新年Food Network 明星大廚將接管 Hong Bao Kitchen，呈獻蛇年獨家賀年菜式

Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel 與明星廚師，南加州 土生土長的 Jet Tila 攜手舉辦盛大的農曆新年慶祝活動，迎接蛇年到來Jet Tila 大廚以其創新的亞洲融合料理手法聞名，他將掌廚 Yaamava’ 的高級亞洲風味餐廳 Hong Bao Kitchen，並與本度假村合作推出獨家限時菜式，賓客可於 1 月 29 日至 2 月 25 日期間前來享用。Jet Tila 設計的菜式融合正宗亞洲風味與新派元素，提供金錢包雲吞湯、長壽麵、香脆陳皮牛等美味又令人耳目一新的菜餚。

Jet Tila 表示：「非常興奮能夠與 Yaamava' Resort & Casino 合作，以如此靈動活潑的方式慶祝農曆新年。蛇年是寓意轉變的一年，將在 Hong Bao Kitchen 為傳統亞洲風味注入我的創意。這將會是一次令人難以置信的旅程，頌揚傳統，開創新意，同時還有美味佳餚。我迫不及待要與 Yaamava' 的賓客和南加 州社區分享這份獨特的體驗！」

關於 Jet Tila 大廚 從在 Iron Chef America 中與傳奇的 Masaharu Morimoto 對戰、在拉斯維加斯Encore Hotel 開設餐廳，到為 Anthony Bourdain 指點眾多市場和餐廳，Jet Tila 大廚以其烹飪專長享譽國際。這位三度榮獲艾美獎 、詹姆斯比爾德（James Beard）獎提名的廚師，同時也是暢銷書作家，在泰國 第一美食世家長大，後來就讀於法國和日本的廚藝學校。Jet Tila 大廚獲泰國皇家 領事館任命為泰國美食大使，是有史以來第一位代表泰國文化與美食的主廚。Jet Tila 大廚的烹飪業務包括擔任 Pei Wei Group 的烹飪副總裁，以及拉斯維加斯 Dragon Tiger Noodle Co 的管理合夥人。他與 Compass Group、Schwan's CJ food、HSN 和 NBCUniversal/DreamWorks 都有合作關係。他在許多 Food Network 節目中擔任主持人、共同主持人、評判和參賽者，例如 Tournament of Champions、Ready Jet Cook、Iron Chef America、Cutthroat Kitchen、Chopped、Beat Bobby Flay 和 Guy's Grocery Games。Jet Tila 大廚曾在Today Show、Master Chef 和 Rachel Ray 等多個節目中亮相，並保持六項關於烹飪的金氏世界。

Yaamava’ 將連日舉辦農曆新年慶祝節目，包括令人興奮的博彩優惠活動、文化表演，以及 2 月 8 日和 9 日在 Yaamava' Theater 舉行的兩場令人難忘的 台灣巨星任賢齊演唱會。Club Serrano 會員將有機會贏得世界知名珠寶商 Jason of Beverly Hills 特別打造的蛇年手錶。廣受歡迎的 Serrano 自助餐也將1 月 29 日開始提供八天的港式龍蝦以慰饕客 餐飲營運副總裁 Oliver Wolf 表示：「能與 Jet Tila 大廚合作，並將他的烹飪理念帶到Yaamava’ 以慶祝農曆新年，實屬難得機會。這次合作讓我們的賓客體驗到真正融合傳統與現代風格的特殊用餐體驗。我們很高興能為大家帶來獨一無二的高雅菜式，這也是 Yaamava’ 所準備的眾多佳節驚喜的其中之一。」 可至 Yaamava.com，以瞭解所有農曆新年優惠和慶祝活動的詳情。

Yaamava’ Resort & Casino是美國西岸老虎機最多的賭場，擁有 7,000 多部老虎機，還有五個高注額遊戲廳。除了提供賭場遊戲、著名藝人的現場表演、多家豪華名店、餐飲和世界級水療設施外，Yaamava’ Resort & Casino還是全美粉絲心目中排名第一的「拉斯維加斯以外最佳賭場」，而 Yaamava’ 的高級餐廳 The Pines Modern Steakhouse 也在同年的 USA Today 十佳讀者選擇獎（10 Best Readers’ Choice Awards）評選中被評為年度「最佳賭場餐廳」。這兩項殊榮證明瞭Yaamava’ Resort & Casino在全國範圍內的卓越表現。

Yaamava’ Resort & Casino地址：777 San Manuel Blvd S, Highland, CA 92346，電話1-800-359-2464。