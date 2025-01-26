地產新星 We Trust Realty 週年慶典

聯合創始人Tiffany Xu（互惠財富提供）

近日，We Trust Realty在加州 斯坦頓市舉辦了成立一周年慶典暨年度頒獎儀式。這場活動回顧了公司成立以來的主要成就，並展望了未來的發展方向。作為一家僅創立一年的房地產 公司，We Trust Realty已迅速發展成為一支擁有超過400位經紀人的團隊。活動吸引了眾多嘉賓和合作夥伴，共同見證這一重要里程碑。

聯合創始人暨CEO Eric Chen（互惠財富提供）

聯合創始人Tiffany Xu在致辭中表示，We Trust Realty的成功得益於創新的經營理念與高效的團隊合作。在短短一年內，公司新增了超過200位經紀人，並計劃在新的一年將團隊規模擴展至2000人。她強調，公司以服務華人 社區為核心，致力於幫助更多家庭實現安居夢想，並為新移民 融入當地提供支持。未來三年，公司將專注於提升規模與實力，努力實現覆蓋全美50個州的發展目標。

加州參議員Bob Archuleta（互惠財富提供）

面對市場挑戰，包括政策變動與行業競爭，Tiffany Xu認為這正是公司展現實力的契機。她提到，未來將通過應用AI技術與數位化管理工具，全面提升經紀人效率與服務質量。此外，公司還計劃推出股權機制，讓經紀人共享企業成長的紅利，從而進一步強化團隊凝聚力。

斯坦頓市長David J. Shawver（互惠財富提供）

CEO Eric Chen則表示，公司從創立伊始便秉持堅定的信念，克服了重重困難，最終取得如今的成績。他感謝團隊的努力和400多位經紀人的信任，並宣布未來將繼續提供百分之百的佣金分成政策，支持經紀人投資 個人品牌、吸引客戶，實現雙贏。他指出，2025年將是公司轉型的重要一年，科技創新將在未來的發展中發揮關鍵作用。

互惠財富副總裁George楊（互惠財富提供）

活動當天，加州參議員Bob Archuleta與斯坦頓市長David J. Shawver也到場祝賀。他們高度肯定了We Trust Realty對社區的貢獻，特別是在解決住房需求與支持慈善方面的努力。Shawver市長還表示，希望公司能繼續利用專業能力，幫助更多家庭安居，並促進企業與社區的互動與合作。

整場活動展現了We Trust Realty對未來的雄心壯志，並反映出公司在行業內的領先地位。隨著團隊的持續成長，這家年輕的公司有望在未來迎來更大的突破與成功。