琉璃工房農曆新年創意匯聚:傳承與創新交織的設計盛宴

在 2025 乙巳木蛇年,琉璃工房以蛇的蜿蜒曲線與「菱」的象徵意義為靈感,推出《生肖蛇·蛇來運轉》與《鼎·榮耀見證榮耀》系列作品。這些創作結合傳統文化與現代設計,展現華人 文化的深厚內涵與對生命延續的祝福,打造出傳承與創新的當代藝術盛宴。

《生肖蛇·蛇來運轉》:蜿蜒生姿的生命象徵

以靈動蜿蜒的蛇為核心設計,這系列作品象徵生命的延續與不斷發展。流暢的曲線展現綿延不絕的美感,蛇形環繞交錯,首尾相連,蘊含過去、現在與未來的交織。蛇身的鱗紋設計融入唐代寶相花紋與極簡菱形元素,彰顯生生不息的活力。

《無限新境》以五行中的「木」為主色,青綠琉紋帶來希望的意境,圓形造型宛如「天空之鏡」,俯瞰世界的豐饒與生機。蛇形圍繞菱形轉動,直線與曲線交織,點綴星宿般的圓形紋路,賦予設計神秘與層次感。這是對自然哲學與更新理念的致敬,也是琉璃工房新一年的祝福。

《鼎·榮耀見證榮耀》:禮器文化的現代演繹

這款禮器系列以琉璃鼎為核心,承載深厚的傳統文化,並通過現代設計語彙重新詮釋古代青銅鼎的莊重與地位象徵。以脫蠟鑄造技藝,實現細膩的紋飾與古典器型的完美融合,展現「跨越時空」的設計價值。

琉璃鼎的圓融造型象徵和諧與圓滿,其光影變化增添了輕盈靈動的現代氣息。三足鼎的設計寓意合作與共榮,詮釋「鼎力協作」的精神。另有融入象形元素的大象設計,象徵吉祥與力量,展現榮耀與繁榮的象徵意義。

《登高見證榮耀》

以大象為主題,融合花草紋樣,傳遞吉祥與太平的寓意。透過將大象的形象與傳統花草紋結合,作品展現出祥和向上、豐華永續的意境,琉璃透光設計增添現代感,象鼻朝下寓意聚財與繁榮。

《和美見證燦爛》

造型靈感源於自然豐饒,琉璃雙耳如人的雙手,象徵和諧與圓融。作品以琥珀與藍色琉璃結合,展現對立卻和諧輝映的美。

《合力見證非凡》

三象托鼎的設計,傳遞合作夥伴間的團結與協作精神,象徵事業穩健發展。象之美是昌盛的吉兆,發自內心的光芒,充滿祥和安定的力量。

為慶祝農曆新年琉璃工房推出農曆新年降至,琉璃工房推出 2025 乙巳蛇年滿額贈禮,即日起至 2 月 16 日期間,於琉璃工房實體或網路藝廊單筆消費滿 650 美元,即贈「時時運轉無限美」限量蛇年水晶擺飾一件,上限三件,贈完為止。欲了解更多活動詳情,請洽工房夥伴。這款精緻的琉璃蛇造型擺件以四季美好,梅蘭竹菊花紋設計,運用數字「8」的形狀,寓意無盡繁榮與幸福。活動訊息請洽 714-436-8888 或至官方網站瀏覽: www.liuliusa.com。