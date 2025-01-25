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H Mart超市 消費滿$30贈2入紅包袋

洛杉磯訊

H Mart為了讓顧客的農曆年更輕鬆便利，不論是辦年貨還是置辦家宴，H Mart都能滿足顧客的需求。和以往一樣，H Mart精心準備了2025年「蛇」年特製賀歲紅包袋，以傳達H Mart超市對顧客的新春祝福。蛇年賀歲紅包袋於即日起開始贈送，祝福喜愛H Mart超市的朋友們，新春迎瑞平安吉祥。

H Mart超市表示，2025年賀歲紅包一組兩入（見圖），別具匠心地畫上了傳統習俗的圖案，新年的歡騰氣氛躍然紙上，別具一格的設計讓人愛不釋手。此外，今年紅包袋的封口採用插槽式圓口設計，展現濃厚的年節氣氛，傳遞「新年開新局」的吉祥祝福。

H Mart超市藉此向各界賀歲拜年，祈願在嶄新的一年，大家平安順意，對未來充滿希望與期待，歡喜過新年。賀歲紅包袋將配合H Mart各分店新春年貨活動，自1月21日至贈完為止，顧客在指定店鋪消費滿$30，結帳時即可免費獲贈一份（賀年紅包袋2入）。由於數量有限，送完為止，有興趣的顧客請把握機會。客戶服務熱：877-427-7386。

全美H Mart分店將全力參與此次活動，更多活動信息及活動店鋪信息請見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。

H Mart是北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團之一 。自1982年在皇后區開設第一家門店以來，H Mart已發展到在18個不同的州擁有超過100家門店，其中包括5個現代化倉儲中心、加工設施和內部整合營銷團隊。作為美國首屈一指的美食目的地之一，有別於一般傳統超市， H Mart提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，滿足了顧客全方位的產品需求。H Mart致力於服務周邊社區以及多元文化背景的顧客。該超市的成就歸功於其對產品始終堅持使用新鮮食材，並保證物有所值的承諾理念。H Mart高效的採購鏈使其能夠獲得高水準的購買力，以具有競爭力的價格為顧客提供產品。

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