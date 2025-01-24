LA Care服務250萬會員 24H護理師諮詢

LA Care Health Plan擁有加州全覆蓋市場中最大的提供者網路之一，服務超過250萬名會員。

世界日報 聖蓋博燈會 商家介紹

時間：2月1日（六）10AM-9PM、2月2日（日）10AM-7PM

地點：San Gabriel Mission District S. Mission Drive（W. Broadway與Mission Rd.之間）

世界日報與聖蓋博市聯合舉辦

LA Care Health Plan擁有加州 全覆蓋市場中最大的提供者網路之一，服務超過250萬名會員，提供以會員為中心的照護的重要性。

對於民眾的福祉和承諾包括獲得正確的服務和資源，以幫助大家保持整體健康的身心。

LA Care擁有豐富的福利 、計劃和支援服務，從交通到醫生就診，再到24小時護理師諮詢熱線，LA Care Health Plan竭盡全力為會員提供優質的護理和服務。

LA Care為多個健康計劃的超過200萬會員提供服務，確保會員在正確的時間、正確的地點獲得正確的護理。

LA Care提供四個等級：銅、銀、金和白金級，也稱為金屬等級。每個計劃的每月保費 金額和使用服務時的自付費用有所不同。當民眾在選擇計劃時，請考慮看醫生和使用健康服務的頻率。根據不同的生活方式，支付較高的每月保費來降低共付額可能更有利。