南海岸廣場與塞格斯特羅姆家族捐贈100萬美元支持洛杉磯火災救援

南海岸廣場（South Coast Plaza）及塞格斯特羅姆（Segerstrom）家族宣布捐贈100萬元支持洛杉磯 火災的緊急救援和長期重建工作。

南海岸廣場發言人Debra Gunn Downing表示，洛杉磯火災造成的破壞和苦難令人震驚、心碎且規模巨大。然而，社會對受災群體的援助行動同樣令人動容。南海岸廣場與塞格斯特羅姆家族承諾，將攜手南加州 的慈善組織，為洛杉磯提供即時救援和重建支持災後社區重建。這筆100萬元捐款將分由

以下機構受益：洛杉磯消防基金會（LAFD Fire Foundation），為洛杉磯消防隊提供對抗野火所需的設備和物資。加州社區基金會（California Community Foundation）為受火災影響的弱勢社區提供關鍵的長期恢復服務。Baby2Baby，向受災家庭及兒童分發緊急用品，包括尿布、食品、奶粉、水、衣物、毯子及衛生用品。文化創新中心（Center for Cultural Innovation），支援洛杉磯藝術社區火災救助基金，為因火災而失去住所、工作室或生計的藝術家及藝術工作者提供緊急援助。帕薩迪納人道協會（Pasadena Humane Society），為Eaton火災中救助的400多隻動物提供醫療護理和物資。Best Friends Animal Society，為受洛杉磯火災影響的動物提供生命救援和緊急援助。

南海岸廣場全體同仁及塞格斯特羅姆家族對所有受影響的人深感痛心，並感激消防員和第一線救援人員的勇氣與奉獻守護社區。期待繼續支持洛杉磯社區，為救援和重建工作貢獻一份力量。